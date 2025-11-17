Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 17 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 17 de noviembre hasta las 19 horas:

· La Junta ve "curiosas" las "prisas" de Montero por reformar la financiación sin "negar el cupo catalán"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado "curioso" que a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le entren ahora las "prisas" por reformar el sistema de financiación autonómica, aunque sin "negar el cupo catalán". (Leer más https://acortar.link/cUoVLs)

· Hallan muerto en Nervión a un hombre atropellado que investigan si fue arrastrado desde otra zona de Sevilla

Un equipo de la Policía Local de Sevilla está investigando las causas de la muerte de un hombre de mediana edad hallado en la avenida Ramón y Cajal tras ser atropellado. Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, los primeros indicios apuntan a que el siniestro tuvo lugar en otro punto de la ciudad y el fallecido habría sido arrastrado por el vehículo hasta la vía donde fue encontrado. (Leer más https://acortar.link/VYF7Th)

· Los obispos hablan con el Papa sobre el caso Zornoza y apuntan que su renuncia podría ser "aceptada próximamente"

Los nueve obispos que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han hablado este lunes con el Papa León XIV sobre la investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos sexuales, y han indicado que el Papa podría aceptar "próximamente" su renuncia. (Leer más https://acortar.link/K5Qlky)

· Abren juicio oral contra la alcaldesa de Motril (Granada), Luisa García Chamorro, por presunta malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha dictado la apertura de juicio contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, procedimiento que será juzgado por un jurado popular, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. (Leer más https://acortar.link/AoQfg9)

· El padre de la reportera gráfica de Huelva atropellada en Jaén pide "justicia" y que el acusado "vaya a la cárcel"

Santiago Rodríguez, padre de la reportera gráfica Alicia Rodríguez, que murió atropellada por su pareja, M.Q.S. en la madrugada del 13 de junio de 2021, y cuyo juicio se celebra desde este lunes La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes, ha reclamado "justicia", toda vez que ha pedido que el acusado "vaya a la cárcel". (Leer más https://acortar.link/1Hggck)