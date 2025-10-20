Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 20 de octubre hasta las 14 horas:

· PP-A saca 17 puntos al PSOE-A pero podría perder por un escaño la mayoría absoluta con Vox al alza según el Centra

El PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas, según el barómetro publicado este lunes, 20 de octubre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. (Leer más https://acortar.link/eFlaai)

· La Junta advierte que el colegio de la menor suicidada en Sevilla podría perder el concierto

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla en el que estudiaba la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar podría perder el concierto educativo "si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave" del mismo. (Leer más https://acortar.link/sQ5wMu)

· Hallan en el mar de Almuñécar (Granada) el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición

La Guardia Civil investiga el hallazgo este pasado domingo del cuerpo sin vida de una persona en el mar de Almuñécar (Granada) que se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin que hayan trascendido hasta el momento más datos sobre su identidad. (Leer más https://acortar.link/cJ4usT)

· El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hará 1.800 mamografías de cribado de cáncer de mama antes del 15 de noviembre

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ya tiene citadas y realizará antes del 15 de noviembre 1.800 mamografías pendientes del cribado de cáncer de mama a mujeres cuyas primeras pruebas arrojaron un resultado "no concluyente". (Leer más https://acortar.link/IT1C24)

· El acusado del atropello múltiple en terrazas de Gibraleón (Huelva) reconoce los hechos y acepta 18 años de prisión

El acusado de arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022, con el resultado de la muerte de una de ellas --un hombre de 32 años-- y de ocho heridos de diferente consideración, ha aceptado el acuerdo de conformidad de las partes por el que se le condena a 18 años de prisión y 20 años sin posibilidad de acercarse al municipio onubense, así como una orden de alejamiento de 200 metros de los afectados durante el mismo tiempo. (Leer más https://acortar.link/RNMkmf)