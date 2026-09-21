Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 21 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 21 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Muere en el hospital la mujer a la que su pareja intentó estrangular en Málaga hace cinco días en presencia de su hija

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital, tras lo que el hombre se suicidó, ha fallecido. La víctima se encontraba ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital y, según ha podido saber Europa Press, ha fallecido este lunes. (Leer más https://acortar.link/Uaq2Fh)

· El alcalde de Algeciras reclama información al Gobierno sobre la llegada de migrantes al CIE de su ciudad

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Gobierno de España información "clara y precisa" sobre los movimientos que se están produciendo en torno al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, después de que "en los últimos días se haya detectado la llegada de varios autobuses --con migrantes-- al puerto con destino a estas instalaciones". (Leer más https://acortar.link/wQaipR)

· Andalucía le da la bienvenida al otoño con máximas que podrían alcanzar los 38º el sábado

Andalucía se despide del verano para darle la bienvenida al otoño este próximo miércoles, 23 de septiembre, aunque las temperaturas "seguirán siendo altas, por encima de la media", según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). (Leer más https://acortar.link/louK7A)

· Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado de apuñalar 16 veces a un taxista en Sevilla

La plaza número 17 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido por atestar hasta 16 puñaladas a un taxista en la capital hispalense durante la madrugada del sábado. Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración, si bien ha asegurado que "no recordaba nada de lo sucedido". (Leer más https://acortar.link/80ZDuE)

· Andalucía comienza la inmunización de menores de seis meses frente a la bronquiolitis

La campaña de inmunización de niños menores de 6 meses frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias, ha comenzado este lunes en Andalucía. El objetivo, según ha explicado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, es igualar la cobertura alcanzada en la edición anterior, cuando fueron inmunizados 55.000 lactantes, el 96% de todos los recién nacidos en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/Gp05I5)