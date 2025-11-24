Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 24 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 24 de noviembre hasta las 19 horas:

· El alcalde de María será el nuevo presidente de Diputación de Almería y el delegado de Igualdad, 'número 2' del PP

El diputado provincial de Deportes y alcalde del municipio de María, José Antonio García Alcaína, va a ser propuesto para presidir la Diputación Provincial de Almería tras el cese de Javier Aureliano García a raíz de su detención e investigación en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que indaga el supuesto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en el seno de la institución provincial. (Leer más https://acortar.link/ZaslwZ)

· Prisión sin fianza para el detenido por el asesinato de su exmujer en Rincón de la Victoria (Málaga)

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado sábado por supuestamente asesinar a su exmujer, de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han apuntado que el detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado por un delito de asesinato. (Leer más https://acortar.link/s5P97c)

· Muere un matrimonio de septuagenarios tras chocar su turismo con un camión en Darro (Granada)

Un matrimonio, ambos septuagenarios, ha fallecido este lunes en el accidente de un camión y un turismo en la carretera A-308, a la altura de Darro, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112 y del área de Asistencia a Municipios y Emergencias de Diputación. (Leer más https://acortar.link/5cuqkf)

· Dos narcos andaluces, el 'Yeyo' y el líder del clan de los Pantoja, entre los 10 fugitivos más buscados por la Policía

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentran cuatro de origen andaluz, dos de ellos 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes: Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja', en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y Sergio Jesús Mora Carrasco, alias 'Yeyo', en la provincia de Huelva. Los otros dos andaluces que figuran en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos son Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil (Córdoba) y reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores; y José María Pavón Pereira, natural de Huelva y condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. (Leer más https://acortar.link/ATgUCX)

· La Policía investiga la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto de Santa María (Cádiz)

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras encontrar este domingo 23 de noviembre el cadáver de un mujer, de 72 años de edad, "con signos de violencia" en el interior de su vivienda en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz). La investigación descarta en principio la violencia de género y se inclina por la hipótesis del robo. (Leer más https://acortar.link/FSKm9f)