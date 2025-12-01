Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 1 de diciembre hasta las 14 horas:

· El padre de una de las menores fallecidas en Jaén niega que su hija sufriera bullying y pide "llegar a la verdad"

El padre de una de las dos menores de 15 y 16 años que aparecieron muertas este sábado en el parque de La Concordia, en Jaén capital, ha rechazado que su hija sufriera bullying y ha pedido que se investigue el caso hasta "llegar a la verdad" porque ve "incoherencias" y no comparte que se trate de un suicidio pactado. "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", ha dicho Alexander, padre de la menor de 16 años, en declaraciones al programa 'Hoy en día' de Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/IxdbCT)

· La Junta exigirá al Gobierno que el cierre de mercados por la peste porcina se haga por comunidades afectadas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico exigirá al Ministerio de Agricultura que los cierres de los mercados por el brote de peste porcina africana confirmado en Cataluña se hagan "por comunidades" de manera que "si no hay casos en una, ésta no se vea afectada" por el bloqueo que, por el momento, han declarado México y China. A Andalucía esta enfermedad "no ha llegado y haremos todo lo posible para no llegue nunca". (Leer más https://acortar.link/gMo1Wx)

· Los rectores avisan de que la Ley de Universidad de Andalucía está en el "límite de lo inconstitucional"

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido este lunes de que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) está "en el límite de la inconstitucionalidad. Bordea en algunos artículos la constitucionalidad --ha remarcado--" y ha reclamado "financiación para hacerla realidad" ya que obliga a implantar cuestiones, como la acreditación de un B2, que requieren de un "programa muy potente de becas". El grupo parlamentario del PP ha recordado, por su parte, los informes jurídicos de la Junta y el aval del Consejo Consultivo a la nueva Ley. (Leer más https://acortar.link/JrItPT)

· Liberadas 14 mujeres explotadas laboralmente en fincas de Marchena (Sevilla) en condiciones de "esclavitud"

La Guardia Civil ha desarticulado a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en Marchena (Sevilla). La denominada operación 'Alborga' ha finalizado con la liberación de 14 personas y la detención de seis por su supuesta implicación en los delitos de trata, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores. (Leer más https://acortar.link/POgZid)

· Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona (Málaga)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 a primera hora de este lunes 1 de diciembre, con epicentro en la localidad malagueña de Estepona sin que haya constancia de daños personales o materiales. El seísmo se ha producido a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad. (Leer más https://acortar.link/424HfT)