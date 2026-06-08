Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 8 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 8 de junio hasta las 14 horas:

· PP-A, pendiente de fijar "día y hora" para iniciar conversaciones con Vox a tres días de la constitución del Parlamento

El PP andaluz está pendiente de "fijar hora y día" para desarrollar conversaciones con Vox, a tres días de que se constituya el Parlamento andaluz de la XIII Legislatura, este jueves 11 de junio. Así lo ha manifestado este lunes, en rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha indicado que los contactos con Vox serán "inminentes en esta semana" y ha apuntado que se llevarán a cabo a nivel "andaluz". (Leer más https://acortar.link/F8IcVx)

· Montero renuncia a su escaño en el Congreso para ser parlamentaria andaluza y liderar la "oposición exigente" del PSOE-A

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes, 8 de junio, que el pasado viernes presentó su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados --que consiguió en las elecciones generales de 2023 liderando la candidatura socialista por la provincia de Sevilla--, para acreditarse y recoger así su acta como diputada del Parlamento de Andalucía, desde donde aspira a ejercer una labor de "oposición seria y exigente" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno. (Leer más https://acortar.link/UI4qgX)

· Adelante Andalucía promete ser con sus ocho diputados "el principal dolor de cabeza de Moreno y Abascal" esta legislatura

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este lunes a los ocho representantes con los que contará su formación en el Parlamento andaluz en la XIII legislatura que arranca esta semana con la constitución de la Cámara surgida de las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo, y ha asegurado que esta formación será "el principal dolor de cabeza" que sufrirán el actual presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, augurando así un acuerdo entre ambas formaciones para que el dirigente 'popular' sea de nuevo investido para un tercer mandato al frente del Gobierno andaluz. (Leer más https://acortar.link/5wAae8)

· Herida una mujer en Huelva durante un tiroteo en el barrio del Torrejón

Una mujer ha resultado herida y trasladada al hospital, aunque su estado no reviste gravedad, durante un tiroteo en la madrugada de este lunes en el barrio del Torrejón de Huelva, según ha indicado la Policía Nacional. (Leer más https://acortar.link/LQ3rIw)

· La alcaldesa de Conil (Cádiz) recibe una carta anónima con amenazas de muerte por organizar un festejo taurino

La alcaldesa de Conil de la Frontera (Cádiz), Inmaculada Sánchez (Andalucía por Sí), ha desvelado que ha recibido una carta anónima en la que se le amenaza de muerte con el objetivo de que parara una novillada taurina programada para este pasado sábado. Finalmente el festival taurino se celebró, aunque la alcaldesa también ha desvelado que una hora antes se recibió una amenaza de bomba para la portada de la feria de El Colorao, la pedanía donde se celebra dicha novillada. (Leer más https://acortar.link/Zq7Bbl)