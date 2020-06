Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 8 de junio a las 19 horas

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 8 de junio hasta las 19 horas:

· Andalucía estrena la fase 3 sin muertes, casos por PCR ni hospitalizados por Covid-19 en 24 horas por primera vez en la pandemia

Andalucía registra este lunes 8 de junio la primera jornada desde el inicio de la pandemia del coronavirus Covid-19 en que no registra muertes, casos confirmados por PRC ni pacientes hospitalizados relacionados con la enfermedad en 24 horas, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que sólo contabilizan 27 personas que ya se han curado. (Leer más https://bit.ly/37iCEhl)

· Moreno espera una reactivación económica "ágil y rápida" en Andalucía si se actúa con responsabilidad y no hay rebrotes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este lunes su confianza en que la comunidad cuente con una reactivación económica "relativamente ágil y rápida" si la ciudadanía actúa con responsabilidad una vez ya en la Fase 3 dentro del proceso de desescalada ante la pandemia por el Covid-19 y si el coronavirus "no vuelve con virulencia". (Leer más https://bit.ly/3dJUlsF)

· Fiscalía ve motivos para investigar a Serrano (Vox) por posible fraude de subvenciones en una sociedad donde fue socio

La Fiscalía de Sevilla ha decidido remitir a la Fiscalía Superior de Andalucía las diligencias de investigación penal iniciadas merced a la denuncia promovida por Facua ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla, a cuenta de un presunto delito contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de subvenciones cometido por una sociedad en la que figuraría como socio, entre otros, el presidente del grupo parlamentario Vox Andalucía, Francisco Serrano, quien ya habría comparecido voluntariamente ante el Ministerio Público. (Leer más https://bit.ly/2XK6msq)

· La Junta plantea al Gobierno que contemple reabrir la frontera con Portugal antes del 1 de julio

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha anunciado este lunes que la Junta va a plantear al Gobierno que "explore la viabilidad de abrir la frontera con Portugal" una vez que finalice el estado de alarma, a partir del 21 de junio, y antes así del 1 de julio, fecha prevista por el Ejecutivo central para reactivar el turismo internacional en España. (Leer más https://bit.ly/30qvrdT)

· La Junta "no contempla" ampliar el plazo de matriculación tras tramitar 170.000 solicitudes 'on line'

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "no contempla" ampliar el plazo para la matriculación de alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial para el próximo curso 2020/21 porque "no ha lugar", al tiempo que ha destacado que ya hay unas 170.000 matriculaciones vía 'on line'. (Leer más https://bit.ly/30gT48B)