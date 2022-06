Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 6 de junio a las 19 horas

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 6 de junio hasta las 19 horas:

· Suspendida "por seguridad" la procesión de la Virgen del Rocío por una rotura en el paso

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha confirmado este lunes que la rotura del "banzo delantero de las andas" de la Virgen del Rocío ha provocado que tuviera que suspenderse la procesión "por seguridad". (Leer más https://bit.ly/3axhemt)

· Los candidatos a la Presidencia de la Junta paralizan su actividad de campaña para preparar el primer debate a seis en RTVE

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de PP-A, PSOE-A, Cs, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía hacen este lunes un paréntesis en sus actividades de campaña por los comicios autonómicos del 19 de junio para preparar el debate electoral a seis que se desarrollará en RTVE a partir de las 22,05 horas. (Leer más https://bit.ly/3Nm6uFL)

· Andalucía mantiene vigentes las medidas ante el Covid aunque confirma una clara tendencia a la baja

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado este lunes que se mantienen vigentes en Andalucía las medidas actuales para hacer frente al coronavirus, pero ha confirmado que se produce una "clara" tendencia a la baja en la tasa de incidencia acumulada. (Leer más https://bit.ly/3H1pUxC)

· Acusado de asesinar con 64 puñaladas en Fuengirola (Málaga) a su exmujer: "No sé lo que pasó aquel día ni sé el por qué"

El hombre acusado de presuntamente asesinar a su exmujer con 64 puñaladas e intentar matar también a su hijo de 16 años en 2019 en Fuengirola (Málaga) se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio con jurado que ha comenzado este lunes porque, ha dicho, "de lo que pasó aquel día no recuerdo nada, lo estoy diciendo de corazón". "No sé lo que pasó ni sé el por qué ha ocurrido esto", se ha limitado a decir. (Leer más https://bit.ly/3Q5VYUU)

· Herido un trabajador del Zoo de Córdoba al ser atacado por un leopardo

Un trabajador del Zoológico de Córdoba ha resultado herido este lunes al ser atacado por un leopardo, con una mordedura limpia en un brazo, que ha requerido de una primera atención médica en las citadas instalaciones y posteriormente en el Hospital Reina Sofía, donde ya ha recibido el alta. (Leer más https://bit.ly/3xaiOSP)