Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 5 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 5 de octubre, hasta las 14 horas:

· Moreno se implicará "a fondo" en campaña del 29N y descarta el salto a Madrid si gana Feijóo: "Mi compromiso es Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que se implicará "a fondo" en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha descartado dar el salto a Madrid si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegara a la Moncloa. (Leer más https://acortar.link/PyqCbw)

· Montero anima a la ciudadanía a "participar" y "decidir" entre "avanzar o retroceder" tras las elecciones del 29N

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha emplazado este lunes a la ciudadanía española a "participar" en las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 29 de noviembre y "decidir" entre "avanzar o retroceder" tras dichos comicios. (Leer más https://acortar.link/H9pMGB)

· Adelante se presenta como "voto más útil contra la derecha" el 29N y García se descarta para las generales: "Mi futuro está en Andalucía"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que su formación se presentará en solitario a las elecciones generales convocadas el próximo 29 de noviembre. El parlamentario andaluz ha defendido que son "la mejor forma de quitarle escaños a las derechas" y se ha marcado como objetivo que "haya más diputados de izquierdas que representen a Andalucía en el Congreso" y que "no gobierne la derecha y la extrema derecha". (Leer más https://acortar.link/lJKQwJ)

· Moreno: Aprobar los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso sería una "trampa a la democracia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que aprovechar la disolución de las Cortes para aprobar en la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos sobre vivienda que no salieron adelante la pasada semana sería "un fraude" y una "trampa a la democracia". (Leer más https://acortar.link/n0X2iu)

· Registrado un terremoto de magnitud 2,9 con epicentro en Alanís sentido en varios puntos de la Sierra Norte de Sevilla

Un terremoto de magnitud 2,9 en la escala de Richter ha sido registrado a primera hora de este lunes, 5 de octubre, con epicentro en la localidad sevillana de Alanís y que ha sido sentido en varios municipios de la Sierra Norte. (Leer más https://acortar.link/Y92PUl)