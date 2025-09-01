Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 1 de septiembre hasta las 14 horas:

. Andalucía suma siete mujeres muertas por violencia de género este 2025 tras confirmarse el asesinato de Motril (Granada)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 54 años que fue encontrada muerta el pasado domingo, 24 de agosto, en Motril (Granada). De este modo, en Andalucía, ascienden a siete las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, siendo la comunidad que más casos registra en este año. (Leer más https://acortar.link/sTwui9)

. Andalucía rechaza una condonación de deuda que es "trampa" y "maquillaje contable" por "exigencia" del independentismo

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha expresado este lunes su rechazo a una condonación de deuda autonómica que supone una "trampa" y un "maquillaje contable" por "exigencia" del independentismo catalán. (Leer más https://acortar.link/rOOJIt)

. Investigan en Granada la muerte por apuñalamiento de un hombre en un posible robo con violencia

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre por la presunta comisión del apuñalamiento que costó la vida en la noche de este pasado domingo a otro varón tras un enfrentamiento después de que este último al parecer entrara a robar en su vivienda en el distrito Norte de la capital granadina. (Leer más https://acortar.link/rOOJIt)

. Las altas temperaturas dejan 169 fallecidos en Andalucía en agosto, 90 más que el pasado año

Las altas temperaturas de agosto han dejado 169 fallecidos en Andalucía este último mes, un 46,7% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año --que alcanzaba las 79 muertes--, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). (Leer más https://acortar.link/yfcGsJ)

. La comunidad confirma su previsión de superar los 9.000 millones de euros de ingresos por flujos turísticos

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha confirmado la previsión de que el verano se cierre en septiembre con la previsión de superar los 9.000 millones de euros de ingresos por la llegada de turistas, la cual se prevé cumpla también con el crecimiento de un dos por ciento calculado a priori. (Leer más https://acortar.link/36O9xo)