Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 11 de noviembre a las 14 horas

· Amama presenta 25 denuncias de mujeres con cáncer por fallos del cribado y supera los 200 casos documentados

La presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado este martes que la entidad ha presentado ya 25 denuncias --reclamaciones patrimoniales-- de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales. La Junta ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por estos fallos.

· Detenido por matar al novio de su exmujer cuyo cuerpo fue hallado semidesnudo en Alpandeire (Málaga)

La Guardia Civil ha detenido a una persona por la supuesta relación con el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 2 de noviembre semidesnudo y con evidentes signos de violencia en la cuneta de un camino en una zona aislada de Alpandeire (Málaga). Se trata del novio de la exmujer del arrestado, que ha ingresado en prisión provisional, tras haber reconocido los hechos.

· El Congreso permite a la familia de García Caparrós ver el expediente de su asesinato sin poder divulgarlo

La Mesa del Congreso ha dado luz verde este martes por unanimidad a que las hermanas de Manuel García Caparrós puedan consultar íntegramente los documentos relativos a su asesinato que obran en poder de la Cámara, pero estos continuarán teniendo el carácter de secretos y, por tanto, no podrán divulgarlos.

· Activado el protocolo por acoso escolar a un menor de 13 años en La Guijarrosa (Córdoba)

La Junta de Andalucía ha activado los protocolos de acoso y ciberacoso ante un supuesto caso de acoso escolar a un menor de 13 años de edad presuntamente golpeado por otro alumno del mismo colegio del municipio cordobés de La Guijarrosa, tras una discusión relacionada con un cuento de Halloween en el que el menor denunciado profiere ofensas sobre él. La familia ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

· Moreno se reunirá en Sevilla con el comisario de Agricultura para exigir que no se recorte el presupuesto de la PAC

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este martes en Almería de que ha invitado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a reunirse en Sevilla sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) y evitar un recorte en su presupuesto, encuentro para el que ha asegurado que ha recibido "una más que positiva disposición".