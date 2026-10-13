Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 13 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 13 de octubre, hasta las 19 horas:

· El grupo de concejales del PP que pedía la dimisión del alcalde de Algeciras abandona el gobierno local

El grupo de concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), 12 en total, que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la Alcaldía tras conocerse una nueva denuncia --la segunda en una semana-- por presuntos delito de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad. (Leer más https://acortar.link/15pF3K)

· Moreno pide "evitar a toda costa" una "recentralización" de la PAC y los fondos de cohesión: "Sería catastrófico para Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado este martes desde Bruselas de que hay que "evitar a toda costa" la "recentralización" en los gobiernos de los estados de los fondos europeos porque eso sería "catastrófico". (Leer más https://acortar.link/Gg35O5)

· Adelante Andalucía defiende su papeleta el 29N frente "al lío en la izquierda": "El problema no es la división"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido la candidatura en solitario del partido para las elecciones general del próximo 29 de noviembre frente al "lío" en el resto de la izquierda, al mismo tiempo que se ha definido como "la principal fuerza en Andalucía a la izquierda del PSOE". (Leer más https://acortar.link/jUUlMn)

· Por Andalucía respalda la candidatura de Ada Colau con Frente Amplio para el 29N: "Hemos dado un paso importante"

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha mostrado el respaldo de la coalición a la candidatura de Ada Colau para liderar Frente Amplio de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Estamos satisfechos en el sentido de que siempre hemos apostado por los espacios unitarios, sobre todo en unas condiciones como las que se encuentra ahora mismo el país, con las derechas y la extrema derecha en estos momentos, y ayer dimos un paso importante para ese Frente Amplio", ha señalado este martes en una atención a los medios en Almería. (Leer más https://acortar.link/t6DV0B)

· Moreno cree que la visita de los Reyes a Ceuta será muy "fructífera": "Acerca el símbolo de la integridad territorial"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este martes de que la visita del Rey Felipe VI y la doña Letizia a Ceuta será "muy fructífera" para la "autoestima" de los ceutíes. Para Moreno, la presencia del Rey en Ceuta "no solamente los consuela, sino que también es una manera de acercar el símbolo de la unidad y de la integridad territorial de España a una ciudad española como es Ceuta". (Leer más https://acortar.link/YdpWCu)