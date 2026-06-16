Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 16 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 16 de junio hasta las 19 horas:

· Moreno mantiene el mutismo sobre el diálogo PP-Vox y llama "irresponsable" a la izquierda por no plantear la abstención

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que "no hay nada nuevo" sobre los contactos de su partido con Vox para la gobernabilidad de Andalucía y ha criticado la "irresponsabilidad" de los grupos de izquierda por no contemplar siquiera la posibilidad de abrir un diálogo para explorar una posible abstención a su investidura. (Leer más https://acortar.link/txLWCc)

· Montero se reafirma en que el PSOE-A "ni por activa ni por pasiva va a contribuir" a que Moreno sea de nuevo investido

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha reafirmado este martes en su posicionamiento contrario a que su partido pueda contribuir de alguna manera a una nueva investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, un cargo desde el que, en su opinión, el dirigente 'popular' pretende seguir con una política de "privatización de servicios públicos". (Leer más https://acortar.link/8Cmx1T)

· Herido un piloto que fumigaba contra el Virus del Nilo al impactar contra una torre eléctrica en Isla Mayor (Sevilla)

El piloto de una avioneta adscrita a los tratamientos aéreos de control de mosquitos vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO) realizado por la Diputación de Sevilla ha resultado herido tras sufrir un accidente en la localidad sevillana de Isla Mayor este martes, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. (Leer más https://acortar.link/wizGFO)

· El TSJA admite a la Abogacía del Estado en el procedimiento para anular la licencia del Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición formulada este mismo mes de junio por la Abogacía del Estado para personarse en el procedimiento destinado a ejecutar la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). (Leer más https://acortar.link/ORWqUK)

· Hospitalizado un socorrista tras rescatar a un bañista que ignoró la bandera roja en una playa de La Línea (Cádiz)

Un socorrista ha tenido que ser hospitalizado tras un dispositivo en el que participó para rescatar del agua a un hombre de unos 40 años que ignoró la bandera roja que prohíbe el baño en la zona norte de la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/3RX2fn)