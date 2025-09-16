Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 16 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 16 de septiembre hasta las 14 horas:

· Condenado a cuatro años de cárcel el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera en la pieza por el ERE de Fertiberia

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años y un mes de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a catorce extrabajadores de la empresa Fertiberia, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por contra, los magistrados absuelven de dichos delitos a un exdirigente de CCOO y al propio sindicato como responsable civil subsidiario. (Leer más https://acortar.link/49YOQG)

· Retrasos en trenes AVE y media distancia entre Córdoba y Guadajoz por una avería por un robo de cable ya solucionada

Los trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia que circulan entre Córdoba y Guadajoz, en el municipio sevillano de Carmona, han registrado a primera hora de este martes 16 de septiembre retrasos por una avería en los sistemas de comunicación provocada por un robo de cable que ya ha sido solucionada. (Leer más https://acortar.link/WDVg61)

· Protestas ante el acto oficial de inicio del curso en la UPO por la "asfixia" de la Junta a la universidad pública

Una concentración coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso universitario andaluz en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado que los retrasos en los pagos comprometidos, el incumplimiento del modelo de financiación y los compromisos adquiridos con las universidades públicas por parte del Gobierno andaluz "es lo que está generando una situación de asfixia económica y produciendo un déficit presupuestario en el que han entrado ya la mayoría de las universidades andaluzas". (Leer más https://acortar.link/i8DgFI)

· La sede del PSOE en El Ejido (Almería) amanece con pintadas en el quinto ataque en dos años

La sede del PSOE en El Ejido (Almería) ha amanecido este martes con pintadas ofensivas contra la formación, en el que supone el quinto ataque registrado en los últimos dos años contra la Casa del Pueblo del municipio. El partido ha señalado que El Ejido se ha convertido en una de las localidades que más actos vandálicos ha sufrido en toda España, al tiempo que ha recordado que desde noviembre de 2023 se han contabilizado 245 ataques contra un total de 168 sedes socialistas en el conjunto del país. (Leer más https://acortar.link/T8r0UF)

· La estación de trenes de Córdoba estrena el nombre de Julio Anguita en un acto de homenaje

La estación de trenes de Córdoba ha estrenado este martes la nueva denominación oficial de Estación de Córdoba-Julio Anguita, en un acto institucional y de homenaje al exalcalde de la ciudad e histórico dirigente de IU y el PCE, con la asistencia de su familia, representantes institucionales como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y políticos, como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de IU y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, y numerosos vecinos. (Leer más https://acortar.link/MKShwO)