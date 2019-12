Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 17 de diciembre a las 19 horas

Publicado 17/12/2019 19:00:29 CET

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 17 de diciembre hasta las 19 horas:

· Sánchez traslada a Moreno que la "tutela" de las cuentas "no es discrecional ni perjudica a Andalucía"

El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha trasladado este martes al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), que las medidas tomadas en relación con las cuentas andaluzas "no son en ningún caso una intervención, sino una tutela hasta que se cumplan los objetivos de estabilidad" y, además, "no es discrecional y no perjudica a Andalucía". (Leer más https://bit.ly/38LA0B2)

· La Junta pide una reunión a Montero para que concrete "qué medidas exigirá" a Andalucía por el plan de ajuste de 2018

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, pedirá "por carta" una reunión a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sobre el plan de ajustes exigido por el Gobierno a Andalucía por el incumplimiento del objetivo de déficit, deuda y regla de gasto de 2018, con el objetivo de que explique "qué tipo de medidas va a exigir a Andalucía a cambio de la financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). (Leer más https://bit.ly/2Evc32Q)

· Moreno exige a Sánchez "respetar a rajatabla" la Constitución y que no haya "asimetría" en la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "respetar a rajatabla" la Constitución en los acuerdos políticos que pueda alcanzar para sacar adelante su investidura y que no se produzcan "asimetrías" en la financiación de las comunidades, así como ha trasladado su "malestar" por la intervención financiera" de la comunidad autónomo comunicado por el Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto en 2018 bajo gobierno socialista. (Leer más https://bit.ly/36FMHve)

· Aparece en el río Guadiana el cuerpo del holandés desaparecido hace unos 26 días

Un pescador ha hallado este martes en el río Guadiana el cuerpo del ciudadano holandés de 72 años desaparecido desde hace unos 26 días, según ha confirmado a Europa Press el alcalde de Sanlúcar del Guadiana, José María Pérez, quien considera que las últimas lluvias han podido propiciar el hallazgo. (Leer más https://bit.ly/2PTghXE)

· Un muerto y cinco desaparecidos en una patera rescatada a 35 millas de Motril (Granada) con 46 ocupantes

Un hombre ha fallecido y otras cinco personas se encuentran desaparecidas de una patera que ha sido rescatada a primera de este martes en aguas del Mar de Alborán a 35 millas de Motril (Granada) con 46 migrantes a bordo. (Leer más https://bit.ly/2M2ejTA)