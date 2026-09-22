Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 22 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 22 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Una protesta de estudiantes obliga a suspender el acto de inicio de curso en la UPO con el consejero de Universidad

El rector de la Universidad pública Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, se ha visto obligado este martes a suspender el acto oficial de inicio del curso académico en el Paraninfo, con la presencia del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, por una protesta de estudiantes ataviados con camisetas verdes con mensajes en defensa de la universidad pública. (Leer más https://acortar.link/4cEjTf)

· La Junta asegura que su sistema de acogida de menores está "por encima de su capacidad" porque lo "reventó" Sánchez

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que el sistema de acogida de menores en Andalucía está "por encima de su capacidad", de lo que ha culpado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "reventarlo" al decidir trasladar a la comunidad 600 menores migrantes no acompañados frente a los "cero" para el País Vasco y Cataluña. (Leer más https://acortar.link/oLfnoT)

· Montero pide que el Defensor "investigue el grado de cumplimiento" del convenio Andalucía-Ceuta sobre acogida de menores

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, del que ella es portavoz, va a "promover una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz", Jesús Maeztu, "para que investigue el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de Andalucía del convenio" que suscribió en 2024 con la ciudad autónoma de Ceuta que contemplaba la "protección de menores migrantes no acompañados" que hubieran llegado a dicho territorio. (Leer más https://acortar.link/XpAIML)

· Víctimas del accidente de Adamuz exigen por escrito a la Agencia Ferroviaria de la UE una "intervención urgente"

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, a través del abogado Antonio Benítez Ostos, ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir "una intervención urgente" y "garantizar la seguridad ferroviaria de España", tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que le costó la vida a 46 personas y provocó 432 heridos. (Leer más https://acortar.link/sbtCse)

· Preacuerdo de Junta y sindicatos para renovar el convenio colectivo del personal laboral vigente desde 2002

La Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Negociadora han alcanzado un preacuerdo para renovar el VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración andaluza, con el que se salda una deuda histórica con cerca de 21.000 profesionales y se abre una nueva etapa para este colectivo. (Leer más https://acortar.link/7fdrFK)