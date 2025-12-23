Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 23 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 23 de diciembre hasta las 19 horas:

· El informe toxicológico descarta ADN y semen de una agresión sexual en el cuerpo del niño de Garrucha (Almería)

El informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla ha descartado la presencia de semen y ADN ajeno derivado de una posible agresión sexual en el cuerpo de Lucas, el niño de cuatro años cuyo cadáver apareció en un búnker situado en una playa de Garrucha (Almería), lo que derivó en la detención de su madre y la pareja de esta. (Leer más https://acortar.link/T53p6b)

· PP y Vox acuerdan reforzar el control sobre el padrón y flexibilizar la ZBE para aprobar los presupuestos de Sevilla

El alcalde de Sevilla (PP), José Luis Sanz, y la portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, han firmado este martes el acuerdo para aprobar los presupuestos municipales para 2026. El pacto recoge una "intensificación" del control del padrón municipal y la flexibilización de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). (Leer más https://acortar.link/BCuIvR)

· Varios heridos leves tras la colisión de un autobús con un camión en la Avenida Luis Montoto de Sevilla

La colisión de un autobús de línea con un camión este martes en la Avenida Luis Montoto, a la altura de la calle Juan Antonio Cavestany, en Sevilla ha provocado varias personas heridas, todas ellas leves, según han confirmado fuentes municipales. El 112 ha recibido a las 11.25 horas el primer aviso del accidente, desplazándose al lugar efectivos de la Policía Local y personal sanitario. (Leer más https://acortar.link/2SIvL7)

· La gripe duplica su incidencia en Andalucía en la última semana hasta 79 casos por cada 100.000 habitantes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la prudencia en los días festivos y las reuniones familiares al haberse duplicado en la última semana la tasa de incidencia de la gripe, pasando ésta de los 38,1 casos por cada 100.000 habitantes a 79. (Leer más https://acortar.link/YG4bwV)

· La Diputación de Almería rechaza una comisión por el caso 'Mascarillas': "No hay nada reseñable en los expedientes"

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha rechazado este martes con los votos del equipo de gobierno (PP) la moción impulsada por el PSOE para crear una comisión de investigación vinculada al caso 'Mascarillas' por el que dimitieron el expresidente y vicepresidente segundo si bien se ha ofrecido a los miembros de la oposición fiscalizar todos los expedientes de contratación de obras y servicios pese a que, en los mismos, "no hay nada reseñable". (Leer más https://acortar.link/EN8OdN)