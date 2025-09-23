Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 23 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 23 de septiembre hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia una deducción fiscal de 100 euros para propietarios de animales de compañía por gastos veterinarios

El Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de las que se podrán beneficiar miles de ciudadanos andaluces, como una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones al año, que se traducirá, en la práctica, en más "capacidad de ahorro" para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía. (Leer más https://acortar.link/Pg4fcv)

· Las hermanas de García Caparrós confían en saber la verdad sobre quién disparó a su hermano: "Lo taparon"

Las hermanas de Manuel José García Caparrós confían en conocer los detalles de la llamada Comisión de Encuesta que recoge lo sucedido en torno a la muerte de su hermano el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga capital donde se vio involucrado en una carga policial y recibió un disparo mortal. Consideran que "muchísima gente lo vio todo" y sin embargo, a quien disparó a su hermano, creen que "lo taparon". (Leer más https://acortar.link/RkCogN)

· El Gobierno no tiene "constancia" de "ninguna mujer" en situación de riesgo en Andalucía por fallos en pulseras

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este martes que su departamento no ha tenido "constancia en ningún momento" de "ningún caso de riesgo" en la comunidad andaluza de víctimas de violencia machista motivado por fallos en las pulseras telemáticas y ha llamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a no "aprovechar" una situación "que se ha solventado" y a "unir esfuerzos" para acabar con esta lacra. (Leer más https://acortar.link/ZUa6IQ)

· La Guardia Civil redobla la vigilancia en el Estrecho con el nuevo buque 'Duque de Ahumada' y mejoras en el SIVE

La Guardia Civil ha redoblado la vigilancia marítima de las fronteras marítimas al incorporar al Servicio Marítimo el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada', que pasará a ser una pieza clave en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, al tener como base la Zona Franca de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/fx1zEr)

· El obispo de Almería respalda el proyecto de formar migrantes en el seminario: "Si hace falta, me voy a vivir con ellos"

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha trasladado este martes su respaldo al proyecto de formación sociolaboral destinado a mejorar la situación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad que se llevará a efecto próximamente en las instalaciones del Seminario Menor, lo que ha despertado recelos en partidos políticos como Vox así como en ciertos sectores de padres del Colegio Diocesano San Ildefonso, ubicado en un inmueble anejo. "No hay que tener miedo, y si hace falta, yo me vengo aquí a vivir con ellos", ha comentado. (Leer más https://acortar.link/hkB5vK)