Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 25 de noviembre a las 14 horas

SEVILLA 25 Nov.

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes

· El juez ve "conocimiento y participación" del expresidente de Diputación de Almería en la supuesta trama de comisiones

La investigación judicial por el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería señala el "conocimiento y participación" directa del posible entramado que poseía el expresidente de la institución Javier Aureliano García así como el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, a quien se atribuye ser la persona que propuso adjudicar el contrato de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y otro material sanitario del que habrían obtenido un beneficio por sobrecoste de 945.327 euros.

· Hallan muerto en Yunquera (Málaga) a un hombre de 63 años con signos de haber sido degollado

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que "hay evidencias" de que el hombre cuyo cadáver fue encontrado este pasado lunes en la localidad malagueña de Yunquera "haya sido asesinado, de que hayan acabado con su vida de forma violenta, porque existen claros indicios de que ha sido degollado".

· PSOE-A espera que los gerentes del SAS aclaren "quién dio la orden de quitar la alarma para desviar fondos" a la privada

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha animado a los exgerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la actual directora gerente, Valle García, citados este martes a declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, a aclarar "quién dio la orden directa de quitar la alarma para poder desviar fondos" de dinero público de la Junta "a clínicas privadas".

· Detenido en Sevilla por generar discursos de odio contra las mujeres por redes sociales

Agentes del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (Redo) de la Guardia Civil de Sevilla han detenido a una persona por difundir contenidos a través de redes sociales susceptibles de constituir un discurso de odio motivado por razones de género. El presunto autor, "valiéndose de la repercusión que tenía en su comunidad virtual, donde contaba con más de 125.000 seguidores, difundió este discurso con el objeto de fomentar en terceros la hostilidad y discriminación contra todas las mujeres".

· La Junta se opone a la "ordinalidad" en financiación autonómica: "Una nueva traición que Montero rechazaba como consejera"

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este martes el rechazo a la Junta a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en el principio de "ordinalidad", que supone que las comunidades más ricas "reciben más" y "cargarse directamente el principio de solidaridad que establece" la Constitución.

