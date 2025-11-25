Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 25 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 25 de noviembre hasta las 19 horas:

· El juez ve "conocimiento y participación" del expresidente de Diputación de Almería en la supuesta trama de comisiones

La investigación judicial por el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería señala el "conocimiento y participación" directa del posible entramado que poseía el expresidente de la institución Javier Aureliano García así como el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, a quien se atribuye ser la persona que propuso adjudicar el contrato de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y otro material sanitario del que habrían obtenido un beneficio por sobrecoste de 945.327 euros.

· La gerente del SAS y sus antecesores defienden su gestión ante el juez convencidos de actuar respaldados por informes

La comparecencia de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, este martes como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus ha tenido como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respaldo de informes jurídicos.

· Investigan la muerte de cuatro personas en una vivienda en Torrox (Málaga) por un posible escape de gas

Cuatro personas de una misma familia han muerto este martes en una vivienda en la localidad malagueña de Torrox y se investiga las causas del fallecimiento que podría deber a un posible escape de gas.

· La Junta se opone a la "ordinalidad" en financiación autonómica: "Una nueva traición que Montero rechazaba como consejera"

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este martes el rechazo a la Junta a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en el principio de "ordinalidad", que supone que las comunidades más ricas "reciben más" y "cargarse directamente el principio de solidaridad que establece" la Constitución.

· El jurado declara culpable de asesinato con agravante al acusado por el atropello mortal de su pareja, reportera gráfica

El jurado popular ha declarado este martes, por unanimidad, culpable de asesinato con agravante de parentesco a M.Q.S, acusado del atropello mortal en Marmolejo (Jaén), en junio de 2021, de la reportera gráfica onubense, Alicia Rodríguez, de quién era pareja en el momento de los hechos, y quien se enfrentaba a penas de cárcel de entre dos y 28 años --en una horquilla que va desde peticiones por homicidio imprudente o asesinato con agravante--.