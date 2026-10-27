Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 27 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 27 de octubre, hasta las 14 horas:

· La Junta estudia también recurrir por inconstitucional el reparto de 180 millones a comunidades con zonas tensionadas

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando "si hay alguna cuestión que incurra en inconstitucionalidad" en el reparto de 180 millones que hará el Gobierno de Pedro Sánchez en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler. (Leer más https://acortar.link/QZHKi3)

· Moreno espera que no haya "efecto contagio" de la "furia juvenil" en varias ciudades: "Eso no puede quedar gratis"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes su preocupación por la violencia desatada en varias ciudades de España por parte de grupos organizados y ha confiado en que no haya un "efecto contagio" a otras zonas del país. (Leer más https://acortar.link/olAh8V)

· Frente Amplio incorpora a la ex coordinadora general de Podemos Andalucía en su candidatura por Málaga

Raquel Martínez, quien fuera secretaria general de Podemos Andalucía, se incorpora a la candidatura de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga. En concreto, irá como número cuatro. (Leer más https://acortar.link/snSk5d)

· Moreno apoya el pacto "puntual" PP-Vox al Senado "con motivación claramente electoral": "Somos partidos distintos"

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este martes su respaldo al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox sobre candidaturas en el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, apuntando que se trata de un "acuerdo puntual" con "motivaciones claramente electorales". (Leer más https://acortar.link/gMXDyB)

· Caso ERE: Imputados 18 ex altos cargos de la Junta y Agencia IDEA por desvío de fondos a Santana Motor

El juez José Ignacio Vilaplana ha reactivado la investigación sobre las ayudas públicas concedidas en la provincia de Jaén al citar como investigados a 18 ex altos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA y la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/gX5J43)