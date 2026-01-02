Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 30 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· La Junta reabrirá el próximo 13 de enero el plazo de solicitudes de ayudas del Bono Alquiler Joven

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía reabrirá el plazo de nuevas solicitudes de ayudas al Bono Alquiler Joven, una vez que se han ampliado los fondos con otros 34,2 millones de euros. El plazo se reabrirá el próximo 13 de enero a las 16,00 horas y se cerrará de forma provisional cuando se alcancen las 15.000 solicitudes. Hay que tener en cuenta que la bolsa actual ya cuenta con 8.500 solicitudes correspondientes a 2025 que ya han sido tramitados. (Leer más https://acortar.link/T8Hp2X)

· Las navieras cancelan varios ferris desde Tarifa (Cádiz) por el paso de la borrasca 'Francis'

Las navieras que operan desde el puerto de Tarifa (Cádiz) hacia la ciudad marroquí de Tánger están anunciando las primeras cancelaciones de este viernes 2 de enero debido al paso de la borrasca 'Francis' por el Estrecho de Gibraltar, lo que está provocando condiciones adversas en la mar. (Leer más https://acortar.link/efspYV)

· PSOE-A describe a Moreno como "el Mazón del sur" por no visitar Alhaurín (Málaga) tras el temporal con dos fallecidos

El PSOE-A ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no haya visitado a lo largo de esta semana el municipio malagueño de Alhaurín el Grande que se vio afectado el pasado fin de semana por un temporal de lluvias que dejó dos víctimas mortales en la localidad, y al respecto ha denunciado que el dirigente 'popular' "se esconde" ante las catástrofes y "no quiere fotos desagradables", y se ha convertido "en el (Carlos) Mazón del sur", en referencia al expresidente de la Comunidad Valenciana. (Leer más https://acortar.link/FHcLhU)

· Argis anuncia un acuerdo con Caixabank para la adquisición del complejo Torre Sevilla

La gestora de inversión Argis ha anunciado este viernes 2 de enero un acuerdo para la adquisición del complejo Torre Sevilla con su actual propietario, CaixaBank y prevé cerrar la operación en el primer trimestre de 2026 una vez completados los trámites necesarios para separar jurídicamente del conjunto la propiedad del edificio CaixaForum, que seguirá siendo propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria La Caixa. (Leer más https://acortar.link/gZDkgx)

· La Aemet prevé lluvias en Andalucía oriental durante las Cabalgatas y Día de Reyes y bajada de 10 grados desde el sábado

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha afirmado que "a partir del sábado se espera que entre en el Golfo de Cádiz la borrasca Francis, dejando "precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Huelva". Lluvias, por tanto, en la zona oriental andaluza durante las Cabalgatas y el Día de Reyes y bajada progresiva de 10 grados a partir del sábado. (Leer más https://acortar.link/tqmlpO)