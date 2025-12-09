Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 9 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 9 de diciembre hasta las 14 horas:

· Moreno preside la firma del acuerdo que cumple la "deuda pendiente" de situar a empleados públicos en la "media salarial de España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Sevilla la firma del acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO para la mejora del empleo público y la prestación de servicios "de calidad" en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Moreno ha destacado que se cumple con una "deuda pendiente" como es situar a los empleados públicos andaluces en "la media salarial" de las administraciones públicas de España. (Leer más https://acortar.link/GMUXjN)

· Sindicato Médico Andaluz valora el "alto" seguimiento del paro por el Estatuto Marco y pide comprensión a los pacientes

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha asegurado que el seguimiento de la huelga de cuatro días, que ha empezado este martes, contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad está siendo "alto" y ha pedido comprensión a los pacientes, a los que ha trasladado que "no pedimos una mejora de sueldo sino una mejora de la calidad de la sanidad pública. Su futuro está en juego". Al paro están llamados cerca de 30.000 médicos. (Leer más https://acortar.link/c0C2un)

· El Juzgado de Cádiz que investiga los contratos del SAS pide un informe a la IGAE sobre el "daño al erario público"

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana, ha pedido un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que, entre otros aspectos, incluya un "análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud" y determine "el daño producido al erario público". La denuncia de Podemos Andalucía que dio origen a la investigación judicial se centra en posibles fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros. (Leer más https://acortar.link/Lc9Ry2)

· Andalucía contabiliza catorce asesinatos machistas en 2025 tras confirmarse el crimen de El Viso del Alcor (Sevilla)

Andalucía contabiliza catorce mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 30 años en la localidad sevillana de El Viso del Alcor. (Leer más https://acortar.link/mazGjq)

· El abuelo del niño hallado muerto en Garrucha (Almería) se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo

El abuelo materno del niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha (Almería) en la noche del pasado miércoles se ha personado este martes como acusación particular en la causa y ha solicitado al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor. (Leer más https://acortar.link/lqM5oz)