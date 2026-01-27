La Junta pide al Gobierno de España 67 millones más para reforzar la red de transporte eléctrico en Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha anunciado que la planificación estatal propuesta por el Gobierno de España para la red eléctrica "sólo cubre el 1% de las propuestas de la Junta" en la provincia gaditana, por lo que ha pedido 67 millones más y duplicar el número de actuaciones previstas.

Para Colombo, esta planificación es "totalmente insuficiente" y "no da respuesta a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas" de esta tierra, su sector empresarial y el conjunto social.

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 para Andalucía del Ministerio para la Transición Ecológica, ha indicado la administración autonómica en una nota.

La delegada ha manifestado que la Junta ha presentado las correspondientes alegaciones "consensuadas con el sector" a fin de revertir esta situación, señalando que el Gobierno andaluz, "en un nuevo ejercicio de responsabilidad", ha llevado a cabo un proceso participativo con los principales actores para que las alegaciones que se presenten "den respuesta a las necesidades reales y actuales del territorio".

En ese sentido, ha pedido que se atienda la petición realizada desde la Junta, considerándola "fundamental para las inversiones y las nuevas empresas que quieran implantarse para impulsar proyectos industriales". Además, ha anunciado que la Junta ha solicitado una demanda de potencia de 4,5 GW para 29 proyectos que "no puede ser atendida con la actual propuesta del Ministerio", en concreto 23 industriales mayoritariamente de hidrógeno con 4,2 GW y seis para generación renovable y almacenamiento con 0,3 GW.

De esta manera, la Junta ha solicitado 67 millones en inversiones adicionales para 22 actuaciones en infraestructuras "de impacto" para la actividad local, para apoyo a red de distribución, conexión de nuevos consumos y apoyo a la generación y almacenamiento, además de refuerzo de redes que soportan estas actuaciones, ya que la propuesta del Gobierno de España "no responde a las necesidades reales de la provincia".

La propuesta supone "prácticamente triplicar la inversión del Ministerio para la provincia de Cádiz", pasando de 34 millones a casi 101 millones, y duplicar el número de actuaciones, pasando de 24 a un total de 46, es decir, 22 más relativas a 16 ampliaciones de subestaciones y seis para refuerzo de la red, soportadas por 29 proyectos y los apoyos necesarios para la red de distribución, 23 de ellos industriales, principalmente para generación de hidrógeno verde, que no podrán realizarse con la actual propuesta de planificación del Ministerio.

Además, se ha solicitado la reiteración de las líneas El Zumajo-Facinas y Arcos-Cartuja y se ha demandado el refuerzo de la subestación de La Cartuja con un parque de 400 kv, así como nuevas repotenciaciones en el Campo de Gibraltar.

Mercedes Colombo ha especificado que en la provincia de Cádiz se han recibido 29 peticiones de proyectos que "no podrán ser atendidos con la propuesta actual del Ministerio y que sí se podrían ejecutar con la solicitud de la Junta de Andalucía".

De estos proyectos, 23 son proyectos de consumo, mayoritariamente de hidrógeno verde, con más de 4.000 MW. Asimismo, hay proyectos de generación renovable, almacenamiento y demandas adicionales de distribución por 233 MW.

La delegada ha asegurado que la planificación estatal es "claramente insuficiente para Cádiz", ya que sólo destina a la provincia el 3,5% de la inversión andaluza, atiende una sola actuación de las 20 solicitadas y "no responde" a las necesidades del tejido industrial y social de la provincia.

Es por eso que ha insistido en que "Cádiz no puede ser solo un territorio productor de energía limpia para que otros se industrialicen", entendiendo que la provincia "tiene derecho a aprovechar su energía para crear industria, empleo y futuro y en este compromiso seguiremos trabajando desde la Junta de Andalucía y estoy segura de que lo vamos a conseguir".