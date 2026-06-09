Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 9 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 9 de junio hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia "diálogo inminente" con Vox para buscar un acuerdo "razonable y justo que represente el interés general"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este martes "diálogo inminente" con Vox de cara al arranque de la nueva legislatura andaluza, con el objetivo de llegar a un "acuerdo que sea razonable y justo y que represente el interés general de los andaluces". (Leer más https://acortar.link/xT4VSY)

· El incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) supera las 3.600 hectáreas afectadas y mantiene 121 desalojados

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este martes la "complejidad" del incendio originado este lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva) y que afecta también a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón debido a "la alta carga combustible y al viento", de hecho, la superficie afectada ha aumentado ya a las 3.600 hectáreas y 121 personas permanecen desalojadas. (Leer más https://acortar.link/ymlqZC)

· Detenido en Puerto Real (Cádiz) un hombre de 39 años con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) en posesión de más de 500 archivos de material pornográfico infantil elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés. En total han localizado en sus ordenadores casi cuatro terabytes de información que analizan expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/G20sWe)

· Hallado en la costa de Almuñécar (Granada) el cadáver de un hombre con un neopreno

La Guardia Civil rescató este pasado lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en aguas de Almuñécar (Granada) en avanzado estado de descomposición y portando un neopreno, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. (Leer más https://acortar.link/voaIfG)

· Más de 50 agentes desplegados en un operativo contra la explotación laboral y la trata en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

Más de 50 agentes de la Policía Nacional de Cádiz se encuentran desplegados en estos momentos en un operativo que se está realizando en varios puntos de la comarca del Campo de Gibraltar contra la explotación laboral y la trata de seres humanos. (Leer más https://acortar.link/t76XJw)