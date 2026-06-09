Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 9 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 9 de junio hasta las 19 horas:

· Moreno mantiene su primera reunión con Vox tras el 17M para un "posible acuerdo de gobernabilidad" en Andalucía

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mantenido este martes, 9 de junio, su primera reunión con Vox tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A fue la fuerza más votada, pero con 53 escaños se quedó a dos de revalidar la mayoría absoluta que conquistó en los anteriores comicios de 2022. (Leer más https://acortar.link/P1dWdl)

· Detenida en Jaén una profesora acusada de mantener una relación sentimental y sexual con un alumno de 15 años

La Policía Nacional ha detenido a una profesora de un instituto de enseñanza secundaria (IES) de la capital jiennense, de 35 años, como presunta autora de un delito de agresión sexual. La detenida mantenía supuestamente una relación de carácter sentimental y sexual con un alumno de 15 años en el centro educativo donde ejercía. (Leer más https://acortar.link/Y6Lf3l)

· Desalojan de forma preventiva a 26 personas más en el término de Gibraleón (Huelva) por el incendio de Castillejos

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado del desalojo de 26 personas de la urbanización Venta de los Cazadores, en el término municipal de Gibraleón (Huelva), por el incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos y que afecta también a San Bartolomé de la Torre. (Leer más https://acortar.link/n4OGmE)

· Detenido en Puerto Real (Cádiz) un hombre de 39 años con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) en posesión de más de 500 archivos de material pornográfico infantil elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés. En total han localizado en sus ordenadores casi cuatro terabytes de información que analizan expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/G20sWe)

· Hallado en la costa de Almuñécar (Granada) el cadáver de un hombre con un neopreno

La Guardia Civil rescató este pasado lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en aguas de Almuñécar (Granada) en avanzado estado de descomposición y portando un neopreno, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. (Leer más https://acortar.link/voaIfG)