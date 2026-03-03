Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 3 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 3 de marzo hasta las 19 horas:

· El Gobierno no teme "consecuencias" por parte de EEUU por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno no teme que pueda haber "ninguna consecuencia" a su negativa a permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para su operación militar en Irán, al tiempo que ha negado que se esté quedando solo en su postura. (Leer más https://acortar.link/E32Huh)

· Andalucía lidera la caída del paro en febrero con 2.629 desempleados menos hasta los 588.474

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.629 personas en febrero en Andalucía en relación al mes anterior (0,44%) hasta los 588.474 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último año el desempleo acumula un descenso de 56.000 parados, lo que supone un 8,69% menos. (Leer más https://acortar.link/v2fFEb)

· PSOE-A no aclara si Montero dejará el Congreso antes de las andaluzas: "Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no ha querido este martes valorar la posibilidad de que la secretaria general de la federación socialista andaluza, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, mantenga su escaño por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados al menos hasta que se celebren los comicios andaluces, previstos para el mes de junio de este año, y ha apuntado que "cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente". (Leer más https://acortar.link/dDBttg)

· El Puerto de Algeciras puede ser "estratégico" para la reorganización marítima ante el conflicto en Oriente Medio

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha señalado que el conflicto en Oriente Medio está creando una "inmediata inestabilidad e incertidumbre a los tráficos marítimos no solo en el Golfo Pérsico, sino también a nivel global". No obstante, ha apuntado que el puerto de Algeciras puede ser "estratégico" para la reorganización del tráfico marítimo. (Leer más https://acortar.link/2KQp17)

· Liberados 45 trabajadores irregulares explotados en la recogida de mandarinas en una finca de Dos Hermanas (Sevilla)

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de 45 ciudadanos extranjeros que se encontraban en España en situación irregular llevando a cabo la recogida de mandarinas en una finca cercana a la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). Las víctimas se encontraban trabajando sin haber sido dados de alta en el sistema de la Seguridad Social y en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad. (Leer más https://acortar.link/NQ86yo)