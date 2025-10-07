Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 7 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 7 de octubre hasta las 14 horas:

· La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha desvelado este martes que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. "Esto es una catástrofe", ha dicho.

· IU denuncia a los tres últimos consejeros de Salud ante la Fiscalía General por "errores" en cribados de cáncer de mama

Izquierda Unida ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía, considerando como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico).

· La Junta garantiza "todo el esfuerzo presupuestario" para solucionar los cribados de mama: "No escatimaremos ni un euro"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que "no vamos a escatimar ni un solo euro para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta" en referencia a aquellas mujeres que se han visto afectadas por los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en la comunidad autónoma.

· Un policía de Algeciras asegura que el presunto yihadista estaba satisfecho al ser detenido: "Puso cara de felicidad"

Uno de los policías locales de Algeciras (Cádiz) que detuvo a Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que acabó a machetazos con la vida del sacristán Diego Valencia la tarde del 25 de enero de 2023, ha declarado en la Audiencia Nacional que cuando le detuvieron le notaron satisfecho, con "cara de felicidad".

· Intervenidas siete toneladas de bivalvos en una macrooperación con seis detenidos en Huelva

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han detenido a seis personas en Huelva e investiga otras dos tras intervenir siete toneladas de marisco bivalvo procedentes de Portugal y no apto para el consumo, en el marco de la macrooperación 'Opson XIV' contra el fraude alimentario que se ha llevado a cabo en varias provincias españolas.