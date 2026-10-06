Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 6 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 6 de octubre, hasta las 14 horas:

· Ejecutado en Jaén capital el desahucio de una madre y sus dos hijos menores tras no lograr parar el lanzamiento

Una madre y sus dos hijos de 1 y 7 años han sido finalmente desahuciados después de que el juzgado no haya paralizado el lanzamiento y hayan tenido que abandonar la vivienda que ocupaban en la Avenida de Barcelona, en Jaén capital. El juzgado, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), contaba con el informe que acredita la situación de "extrema vulnerabilidad" de esta familia. (Leer más https://acortar.link/EA9peQ)

· Absuelto el acusado de la muerte de Ana Buza tras ser declarado no culpable por el jurado popular

El jurado popular ha considerado a Rafael V.P., enjuiciado por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona (Sevilla), no culpable de haber atropellado a la misma de forma intencionada, lo que ha motivado que la magistrada haya dictado sentencia absolutoria 'in voce' durante la sesión. (Leer más https://acortar.link/kJROUj)

· Fallece una joven de 24 años tras electrocutarse en la ducha en una vivienda de Antequera (Málaga) con un enganche ilegal

Una joven de 24 años falleció este pasado lunes tras supuestamente electrocutarse en la ducha de una casa en la localidad malagueña de Antequera. Según Emergencias 112 Andalucía, recibieron un aviso sobre las 15,00 horas por una asistencia a una persona que estaba en el baño de un domicilio de dicha localidad y se dio aviso a los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento de la mujer. (Leer más https://acortar.link/e1ij98)

· El presidente de la CEA tacha de "política" la huelga general por la vivienda y cuestiona su "encaje jurídico"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha considerado este martes que la huelga general que los sindicatos CCOO y UGT anunciaban este pasado lunes que van a convocar este otoño con el acceso a la vivienda y los salarios dignos como principales reivindicaciones es "una huelga política", y ha cuestionado su "encaje jurídico". (Leer más https://acortar.link/4bIsai)

· Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso el 29N al perder Cádiz un escaño

Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los últimos comicios del 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve. (Leer más https://acortar.link/lEo8Mc)