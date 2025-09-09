Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 9 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 9 de septiembre hasta las 19 horas:

· Moreno presenta la nueva Ley andaluza de Vivienda que prioriza ampliar la oferta: "El intervencionismo no ha funcionado"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado este martes la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que este miércoles será aprobada por el Consejo de Gobierno y remitida al Parlamento, con la intención de que pueda quedar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura. Una de las prioridades de la nueva norma es ampliar la oferta de viviendas públicas protegidas en venta y en alquiler. (Leer más https://acortar.link/JUuHhC)

· Muere un trabajador tras caer a un pozo mientras recogía aceitunas en una finca de Utrera (Sevilla)

Un trabajador de una finca del municipio sevillano de Utrera ha fallecido en la mañana de este martes mientras desempeñaba labores de recogida de aceituna. Según ha informado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo sobre las 11.45 horas en el paraje La Jordana, ubicado en el camino de Las Perdigueras, cuando el hombre se precipitó a un pozo con agua mientras trabajaba en la recolección de aceitunas. (Leer más https://acortar.link/7KgGM0)

· Cae en Cádiz una red de narcotráfico que secuestró y torturó tres días a uno de sus miembros por perder un alijo

Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días en una vivienda de Puerto Serrano (Cádiz) a uno de sus integrantes culpándole de la pérdida de estupefacientes. Además, se ha dictado una requisitoria para uno de sus integrantes, que se encuentra fugado. (Leer más https://acortar.link/z3G7Zv)

· Detectado un nuevo foco sospechoso de gripe aviar en una granja de Valverde del Camino (Huelva)

Las autoridades veterinarias de la Junta de Andalucía han comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la sospecha clínica de un foco de gripe aviar en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino, en la comarca del Andévalo Oriental de la provincia de Huelva, y los primeros análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete han confirmado el resultado positivo por PCR H5 en las muestras recibidas "a falta de confirmar los resultados de patogenicidad". (Leer más https://acortar.link/VkvHPX)

· El Consejo de Universidades aprueba la verificación de los grados de IA e Ingeniería Biomédica para Granada y Jaén

La Comisión Permanente del Consejo de Universidades ha decidido este martes por unanimidad aceptar las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada con relación a la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén con relación a la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica. (Leer más https://acortar.link/HNrjht)