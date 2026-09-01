Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 1 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 1 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Muere un trabajador al caerle encima una chimenea apuntalada para su demolición en el barrio del Zaidín de Granada

Un trabajador de unos 42 años y nacionalidad colombiana ha fallecido este martes en Granada al caerle encima una chimenea que se encontraba apuntalada para su demolición en una calle del barrio del Zaidín y se investiga si existe alguna vinculación de lo ocurrido con la serie de seísmos que viene registrando la provincia granadina en las últimas semanas. (Leer más https://acortar.link/nmthOe)

· Moreno en Bruselas y consejeros de la Junta en ayuntamientos se suman este miércoles a las concentraciones por Ceuta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto con otros miembros del ejecutivo andaluz han confirmado su participación en las concentraciones previstas este jueves 2 de septiembre, coincidiendo motivo del día de Ceuta, en apoyo a la ciudad autónoma. (Leer más https://acortar.link/43PbMM)

· Detenido en Málaga el narcotraficante más buscado en Alemania tras cinco años prófugo

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades alemanas tras cinco años prófugo en una operación en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) del país germano Alemania, bajo la dirección de la Audiencia Nacional. (Leer más https://acortar.link/9PdT6O)

· La llegada de turistas internacionales a Andalucía crece un 9,5% en julio, con 2.691 millones de gasto

Andalucía recibió un total de 1.685.248 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.691 millones, un 23,44% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica. (Leer más https://acortar.link/P7zJ3p)

· Archivada la investigación sobre supuestas armas prohibidas en los altercados del acto de Abascal en Granada

Un juzgado de Granada ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sobre un posible uso de armas prohibidas durante los altercados del pasado 16 de abril en el entorno de la plaza de las Pasiegas durante un mitin de Vox que contó con la presencia del líder nacional de la formación, Santiago Abascal. (Leer más https://acortar.link/xWyb6h)