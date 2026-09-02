Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 2 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 2 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Moreno traslada desde Bruselas su "apoyo, cariño y confianza" en Ceuta: "Estáis devolviendo la dignidad a España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles, Día de Ceuta, su "apoyo, cariño y confianza" a la "ciudad hermana" de la que ha dicho que "nos sentimos profundamente orgullosos de que lo que estáis haciendo, devolviendo la dignidad a Ceuta y al conjunto de España". (Leer más https://acortar.link/FjNHJp)

· Buscan a un joven que rompió un pilar de la Alhambra haciendo parkour

Un joven arrancó el pasado viernes un pilar dentro del conjunto monumental de la Alhambra haciendo parkour junto a un grupo de amigos, unos hechos que ya investiga la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo y del patronato que gestiona el monumento. (Leer más https://acortar.link/aCTeIV)

· El paro sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía hasta alcanzar los 530.256 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. (Leer más https://acortar.link/c1hiag)

· Mueren dos mujeres en el puerto de Algeciras al caer al mar el vehículo en el que viajaban

Dos mujeres han fallecido esta pasada noche al caer el vehículo en el que viajaban al mar en el Puerto de Algeciras. Además, otros dos ocupantes del coche consiguieron salir con vida y han sido evacuados al hospital. (Leer más https://acortar.link/78UKBJ)

· Herido tras recibir un disparo y salirse de la vía en la A-92 a la altura de Las Tres Villas (Almería)

Un varón ha resultado herido este miércoles cuando circulaba a bordo de su vehículo por la A-92, en el término municipal de Las Tres Villas (Almería), al sufrir un disparo en un pie desde otro vehículo, lo que ha provocado que se saliera de la vía y quedara accidentado. (Leer más https://acortar.link/le8nI6)