Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 10 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 10 de junio hasta las 14 horas:

· Más de 400 efectivos en el incendio de Castillejos (Huelva) pendiente de la evolución del viento

Más de 400 efectivos continúan trabajando este miércoles 10 de junio en las tareas de contención del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos, que obligó a última hora de este martes a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y a incorporar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y cuya evolución puede complicarse si finalmente se produce el cambio de viento previsto a lo largo de jornada. (Leer más https://acortar.link/e1SMx3)

· A prisión en Jerez (Cádiz) por tocamientos sexuales a un menor de 14 años en plena calle

Un juzgado ha decretado el inmediato ingreso en prisión de un hombre detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de un delito de agresión sexual contra un menor de 14 años de edad al que está acusado de realizar tocamientos de índole sexual en plena calle. (Leer más https://acortar.link/Wmbv2E)

· Montero buscará que la oposición del PSOE-A permita "frenar la hoja de ruta" de un "cogobierno" de PP y Vox en Andalucía

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que espera que su partido ejerza en la nueva legislatura que arranca esta semana una oposición a un posible "cogobierno" de PP-A y Vox que permita "frenar la hoja de ruta" de dicha alianza. (Leer más https://acortar.link/xGg27C)

· El Grupo ADM cesa temporalmente al CEO investigado por presuntos abusos sexuales a una reportera

El Consejo de Administración de ADM ha acordado la "suspensión temporal de funciones" del director general, Gustaco Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo. "En el marco de las actuaciones desarrolladas y tras valorar las circunstancias concurrentes, el Consejo ha acordado la propuesta de suspensión temporal de funciones del director general hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia". (Leer más https://acortar.link/js2yue)

· Condenado en Sevilla a dos años de prisión por agredir sexualmente a la niñera de sus hijos tras la cena de empresa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a dos años de prisión por agredir sexualmente a una joven, menor de edad, que se quedó junto a otra chica al cuidado de sus hijos mientras el mismo se encontraba en una cena de empresa. (Leer más https://acortar.link/4XlxcW)