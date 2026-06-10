Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 10 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 10 de junio hasta las 19 horas:

· El incendio de Castillejos (Huelva) supera las 5.000 hectáreas a la espera del posible cambio de viento

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado que el perímetro del incendio de Villanueva de los Castillejos supera ya las 5.000 hectáreas calcinadas, pero ha indicado que se están cumpliendo las previsiones y que todas las actuaciones que se habían previsto desarrollar este miércoles, y evitar reactivaciones, están "resultando eficaces", al tiempo que ha señalado que el cambio de viento previsto se retrasa aún más por lo que "abre una ventana de oportunidad". (Leer más https://acortar.link/ah50Us)

· Cuatro policías detenidos en Linares (Jaén) en una operación abierta contra el narcotráfico

Cuatro policías nacionales detenidos, todos ellos pertenecientes a al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares (Jaén), es el balance provisional de la operación que se está llevando a cabo desde primera hora de este martes y que se ha saldado por el momento con 20 personas detenidas. (Leer más https://acortar.link/oPfc95)

· La Junta apela a la "discreción" de las reuniones entre PP-A y Vox y espera un acuerdo "sensato, legal y justo"

La portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, ha apelado este miércoles a la "discreción" de las reuniones que mantengan sendas delegaciones de PP-A y Vox de cara al arranque de la nueva legislatura y la gobernabilidad de Andalucía, y ha confiado en que el posible acuerdo que se alcance sea "sensato, legal y justo". (Leer más https://acortar.link/zMiVff

· El Grupo ADM cesa temporalmente al CEO investigado por presuntos abusos sexuales a una reportera

El Consejo de Administración de ADM ha acordado la "suspensión temporal de funciones" del director general, Gustaco Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo. "En el marco de las actuaciones desarrolladas y tras valorar las circunstancias concurrentes, el Consejo ha acordado la propuesta de suspensión temporal de funciones del director general hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia". (Leer más https://acortar.link/js2yue)

· Condenado en Sevilla a dos años de prisión por agredir sexualmente a la niñera de sus hijos tras la cena de empresa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a dos años de prisión por agredir sexualmente a una joven, menor de edad, que se quedó junto a otra chica al cuidado de sus hijos mientras el mismo se encontraba en una cena de empresa. (Leer más https://acortar.link/4XlxcW)