Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo a las 14 horas

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo hasta las 14 horas:

· Moreno pide evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la UE y ofrece Andalucía como potencia en energía verde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado a "conquistar" la soberanía energética para evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la Unión Europea (UE) y ha ofrecido a Andalucía como potencia en energía verde, ya que ve "factible" que en 2030 un tercio del hidrógeno verde que se produzca en España tenga su origen en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/GaywTx)

· Hallan el cadáver de un hombre en el vertedero de Casares (Málaga)

El cadáver de un hombre ha sido hallado este miércoles, 11 de marzo, a primera hora de la mañana, en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, ubicado en el municipio malagueño de Casares. (Leer más https://acortar.link/pGjHT7)

· Cae un red vinculada a la mocromafia que introdujo por Algeciras 1.500 kilos de cocaína ocultos en sacos de cemento

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil. La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento. (Leer más https://acortar.link/17b9yb)

· Las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para el piloto de la narcolancha

La representación legal de las familias de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados tras ser embestidos hasta en seis ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024 ha presentado su escrito de acusación, en el que piden un total de 119 años de cárcel para el piloto de la embarcación Karim E.B. (Leer más https://acortar.link/G93bhW)

· El juez decreta seis años de internamiento en régimen cerrado al menor acusado de asesinar a otro en Isla Mayor (Sevilla)

El magistrado de la plaza número 3 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Sevilla ha impuesto este miércoles la medida de seis años de internamiento en régimen cerrado al menor de edad juzgado por asesinar de varias puñaladas a otro menor en la localidad de Isla Mayor (Sevilla) en julio de 2025. (Leer más https://acortar.link/bpbwbF)