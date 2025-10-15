Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 15 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 15 de octubre hasta las 14 horas:

· Moreno nombra a Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y amplía competencias a Carolina España y Paradela

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido nombrar finalmente a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/VKwOBt)

· PSOE-A: Moreno busca "salvar" su imagen con Sanz como "consejero de propaganda" al frente de Salud

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha considerado este miércoles que la elección de Antonio Sanz --al que ha tildado de "consejero de la propaganda y manipulación"-- al frente del departamento de Sanidad del Gobierno andaluz evidencia que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), tiene "preocupación cero por la vida" de los andaluces, y lo que busca ante todo es "salvar" su imagen en el actual contexto de crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/x0F0lZ)

· Canal Sur Televisión suspende la emisión por la huelga general convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina

Canal Sur Televisión ha suspendido su emisión entre las 10.00 y las 13.00 horas de este miércoles 15 de octubre por el apoyo de su plantilla a la huelga general convocada por organizaciones sindicales en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza". La emisión de Canal Sur Televisión ha quedado en modo carta de ajuste tras finalizar el espacio de tertulia y actualidad 'Despierta Andalucía' que se emite cada mañana antes de dar paso al magacín de actualidad y entretenimiento 'Hoy en Día' que presenta Toñi Moreno y que este miércoles no se ha emitido. (Leer más https://acortar.link/Axcn1d)

· El personal civil de las bases de Rota y Morón denuncia retrasos en sus nóminas por el cierre presupuestario de EEUU

El personal laboral local de las bases militares de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) ha denunciado que "va a sufrir este mes el retraso en el pago del anticipo de sus nóminas", que se lleva a cabo los días 15 de cada mes, y por eso han exigido el pago "inmediato" de las mismas. (Leer más https://acortar.link/8T9Doy)

· La Comisión de Patrimonio autoriza la primera fase de la restauración de la Mezquita de Córdoba tras el incendio

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha informado este miércoles favorablemente sobre la primera fase del proyecto de restauración de la zona dañada por el incendio ocurrido el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba. (Leer más https://acortar.link/7rwY1H)