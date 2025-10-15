Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 15 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 15 de octubre hasta las 19 horas:

· Moreno nombra a Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y amplía competencias a Carolina España y Paradela

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido nombrar finalmente a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/VKwOBt)

· La Junta reforzará con 89 millones el cribado de colon y cuello de útero e incentivará el trabajo extra con 7,1 millones

La Junta de Andalucía va a reforzar con 89 millones de euros los programas de cribado de cáncer de colon y cuello de útero una vez realizada la revisión de estos servicios tras la crisis desatada en la detección del cáncer de mama, con retrasos de hasta un año en la realización de pruebas diagnósticas con las que descartar lesiones tumorales. Para ello, se prevé la contratación de 586 profesionales y el uso de Inteligencia Artificial para el diagnóstico. (Leer más https://acortar.link/dI6x6D)

· Montero ve "una huida hacia adelante" de Moreno la elección de Sanz como consejero de Sanidad: "Sigue sobrepasado"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este miércoles que, "tres semanas después de que estallara la crisis de los cribados" de cáncer, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "sigue sobrepasado", y tras conocer el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, ha comentado que "las andaluzas exigen respuestas eficaces, no una huida hacia adelante". (Leer más https://acortar.link/cxy8hy)

· Muere tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja de unas obras en Alcaucín (Málaga)

Un hombre ha fallecido este miércoles tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja de unas obras en el municipio malagueño de Alcaucín, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. (Leer más https://acortar.link/wpbDON)

· El personal civil de las bases de Rota y Morón denuncia retrasos en sus nóminas por el cierre presupuestario de EEUU

El personal laboral local de las bases militares de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) ha denunciado que "va a sufrir este mes el retraso en el pago del anticipo de sus nóminas", que se lleva a cabo los días 15 de cada mes, y por eso han exigido el pago "inmediato" de las mismas. (Leer más https://acortar.link/8T9Doy)