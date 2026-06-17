Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 17 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 17 de junio hasta las 19 horas:

· Carboneras (Almería) aplaza con el voto de PSOE y no adscritos el acuerdo para anular la licencia del Algarrobico

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acordado este miércoles dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico a partir de la propuesta elevada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela, a la que se han sumado los concejales del PSOE y la exedil del PP Ángeles Carrillo. (Leer más https://acortar.link/lUpE0m)

· El Infoca moviliza diez medios aéreos en el incendio forestal declarado en Mojácar (Almería)

El Plan Infoca trabaja para estabilizar el incendio forestal declarado durante la tarde de este miércoles en el paraje El Sopalmo, en el término municipal de Mojácar (Almería), donde ha movilizado diez medios aéreos para actuar sobre las llamas. (Leer más https://acortar.link/FaUvUu)

· Muere un menor de tres años caído en la piscina en un cortijo en Periana (Málaga)

Un menor de tres años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer a una piscina en un cortijo en Periana (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/01eLqt)

· Interior adquiere doce nuevas patrulleras para luchar contra el narcotráfico y pondrá barreras en el Guadalquivir

El Ministerio del Interior ha destacado que cuenta con doce nuevas patrulleras para la lucha contra el tráfico de drogas y también va a instalar barreras para evitar la navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir, en Andalucía, unas medidas que se han implementado en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en vigor desde 2018 y que "funciona". (Leer más https://acortar.link/iHC6QL)

· La juez retira el pasaporte al acusado de quemar a una bebé de 16 meses en Sevilla, que lo atribuye a "un accidente"

El hombre acusado de quemar con agua caliente durante un baño a la bebé de 16 meses del municipio sevillano de Bormujos que falleció tras haber sido ingresada en el Hospital Virgen del Rocío ha defendido este miércoles, 17 de junio, su inocencia, si bien la juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha ordenado la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. (Leer más https://acortar.link/k4zdOw)