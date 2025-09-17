Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 17 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Condenado a más de 63 años de cárcel un entrenador por abusar sexualmente de 21 menores en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel al entrenador de fútbol femenino infantil y juvenil --que también trabajaba como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva-- y que se encontraba en prisión provisional desde enero de 2023, acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores y al que se considera responsable de 31 delitos contra las mismas. (Leer más https://acortar.link/lNk3ir)

· Amplio despliegue de medios aéreos contra un incendio declarado de madrugada en un paraje de Parauta (Málaga)

Tres helicópteros y cinco aeronaves se han unido a las tareas que se realizan desde esta pasada madrugada para estabilizar el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en la serranía de Ronda. (Leer más https://acortar.link/095oEs)

· Vox no descarta pedir entrar en el Gobierno andaluz si Moreno no repite mayoría absoluta: "Fuera el PP te engaña"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, no ha descartado este miércoles que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si el PP-A de Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas --que tocan en junio de 2026-- y necesita su apoyo. (Leer más https://acortar.link/3tyUCV)

· Intervenidas cerca de siete toneladas de hachís en dos alijos frustrados en aguas del Estrecho

Agentes de la Guardia Civil han intervenido más de seis toneladas de hachís tras frutas dos alijos en aguas del Estrecho de Gibraltar en el que los tripulantes de las embarcaciones de narcotraficantes, en el desarrollo de una persecución, lanzaran los fardos por la borda para poder zafarse de ser detenidos. (Leer más https://acortar.link/tuyPAW)

· Montero presume de la "mejor sanidad andaluza" con el PSOE y Bendodo la acusa de dejar "7.773 profesionales menos"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles ante el Pleno del Congreso que "nunca estuvo mejor la sanidad andaluza" que con los gobiernos del PSOE-A, mientras que el diputado del PP Elías Bendodo la ha responsabilizado de que, en su etapa como consejera de Salud en Andalucía, hubiera 7.773 profesionales sanitarios "menos" en el sistema público. (Leer más https://acortar.link/nAxGHp)