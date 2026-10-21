Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 21 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 21 de octubre, hasta las 19 horas:

· El Parlamento mantiene el Pleno coincidiendo con la huelga del 11N con la ausencia anunciada de Adelante y Por Andalucía

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha confirmado le celebración del Pleno de la cámara el día 11 de noviembre tras la petición del PSOE-A para cambiar la fecha del mismo al coincidir con la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. Adelante Andalucía y Por Andalucía ya han anunciado que sus diputados no participarán ese día en la sesión plenaria, que incluye el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. (Leer más https://acortar.link/ndDSGP)

· El acusado del crimen de El Torrejón (Huelva) admite haber matado a su cuñado "por miedo" pero niega haber iniciado el tiroteo

M.S., conocido como 'El Baba', acusado de asesinato con alevosía por el tiroteo que acabó con la vida del su cuñado, R.M., el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración, ha admitido este miércoles que fue el autor mortal del tiro que acabó con su vida y ha asegurado que lo hizo "por miedo" a que lo matara a él tras presentarse en su edificio, según su versión, "con un cuchillo" y gritando "te mato, te mato". (Leer más https://acortar.link/zptpuN)

· Adelante llevará al TC la reforma exprés de la Ley de Cámara de Cuentas de PP y Vox que rechaza en bloque la izquierda

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si se aprueba la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas, presentada por PP y Vox, para eliminar la presencia obligatoria de todos los grupos parlamentarios en el órgano. Una vía judicial que no han descartado el PSOE-A y Por Andalucía. (Leer más https://acortar.link/q15t5P)

· Tres detenidos en Málaga por robar pantallas de navegadores de un helicóptero del Infoca valorado en 1,2 millones

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres personas por su presunta implicación en el robo de cuatro pantallas de navegación de un helicóptero destinado al Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). (Leer más https://acortar.link/lbfiEe)

· UGT-A acata la sentencia que le obliga a reintegrar más de 18,3 millones y recuerda que "nadie se enriqueció"

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha manifestado este miércoles que el sindicato "asume" la sentencia del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la condena que le obligaba al reintegro de 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía en relación con presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados. La condena de esta forma se convierte en firme y el sindicato deberá abonar esta cantidad. (Leer más https://acortar.link/OOz2Y3)