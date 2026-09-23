Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 23 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 23 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Nuevo tiroteo en Málaga con un hombre herido de bala cuando estaba en una terraza de un restaurante

Un hombre resultó herido en la noche de este pasado martes al recibir un disparo en la cara cuando estaba en la terraza de un restaurante de la zona de Muelle Uno de Málaga capital. Así lo han informado desde la Policía Nacional, que inmediatamente abrió una investigación respecto a estos hechos, que tuvieron lugar pasadas las 22,30 horas. (Leer más https://acortar.link/1D7r4e)

· PSOE-A, Adelante y Por Andalucía piden por segunda vez una comisión de investigación por la crisis de cribados de cáncer, que ahora rechaza Vox

Los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía han vuelto a registrar este miércoles, 23 de septiembre, de forma conjunta en el Parlamento una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los "fallos en el cribado de cáncer de mama" en Andalucía como la que pidieron el 8 de octubre del año pasado, unas semanas después de que trascendiera dicha crisis en el marco de la sanidad pública andaluza. (Leer más https://acortar.link/v21Pq6)

· PP-A acusa a PSOE, Adelante y Por Andalucía de "torpedear" una declaración institucional del Parlamento en apoyo a Ceuta

El PP-A ha acusado este miércoles a los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, de intentar "torpedear" una declaración institucional del Parlamento autonómico en apoyo a Ceuta. En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha manifestado que tras el "veto" de los tres partidos de izquierda a la proposición no de ley de su grupo sobre Ceuta (que no se pudo debatir en el pasado pleno), ha propuesto una declaración institucional de la Cámara, pero el PSOE-A la ha "intentado torpedear" con planteamientos como que "no se puede instar al Gobierno de España o que hay que incluir el minuto de silencio en el próximo pleno y en el texto el cumplimiento del convenio" sobre el traslado menores migrantes no acompañados. (Leer más https://acortar.link/aeA2DZ)

· La Diputación de Sevilla rechazó la cesión de la Casa de la Provincia para los Premios Escaparate

La Diputación de Sevilla ha asegurado que rechazó la petición para que la Casa de la Provincia de la Diputación Provincial fuese utilizada el pasado 17 de septiembre para los Premios Escaparate, así como para cualquier actividad relacionada con dicho evento. Según ha detallado la administración provincial consultada por Europa Press, las instalaciones cerraron al público a las 21,00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, "sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado al evento", por lo que han defendido que no hubo "uso efectivo alguno" de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes. (Leer más https://acortar.link/wTBaYs)

· Desmantelada una red de explotación sexual en locales de Córdoba y Cáceres y liberadas cuatro mujeres

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne de Córdoba y Cáceres. Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo control. La operación ha permitido liberar a cuatro mujeres y detectar a otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija. (Leer más https://acortar.link/IqzL4Z)