Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 23 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 23 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Nuevo tiroteo en Málaga con un hombre herido de bala cuando estaba en una terraza de un restaurante

Un hombre resultó herido en la noche de este pasado martes al recibir un disparo en la cara cuando estaba en la terraza de un restaurante de la zona de Muelle Uno de Málaga capital. Así lo han informado desde la Policía Nacional, que inmediatamente abrió una investigación respecto a estos hechos, que tuvieron lugar pasadas las 22,30 horas. (Leer más https://acortar.link/1D7r4e)

· PSOE-A, Adelante y Por Andalucía piden por segunda vez una comisión de investigación por la crisis de cribados de cáncer, que ahora rechaza Vox

Los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía han vuelto a registrar este miércoles, 23 de septiembre, de forma conjunta en el Parlamento una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los "fallos en el cribado de cáncer de mama" en Andalucía como la que pidieron el 8 de octubre del año pasado, unas semanas después de que trascendiera dicha crisis en el marco de la sanidad pública andaluza. (Leer más https://acortar.link/v21Pq6)

· Moreno recuerda a Ceuta ante el Comité de las Regiones: "Se ha mermado el derecho a vivir en libertad y con normalidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tenido este miércoles palabras de recuerdo para Ceuta y sus ciudadanos durante una intervención en la Mesa del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR), reunida en la ciudad de Mullingar, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la UE. Ha señalado que en la ciudad autónoma, que es Europa, se ha mermado "el derecho a vivir en libertad y con normalidad". (Leer más https://acortar.link/AHRJcF)

· UGT pide reforzar la prevención ante la tercera mayor cifra de mortalidad laboral en Andalucía de los últimos 12 años

UGT-A ha pedido reforzar la prevención ante la tercera mayor cifra de mortalidad laboral de los últimos doce años. Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al mes de julio, contabilizan 83 personas fallecidas por accidente de trabajo, un 12,16% más que en el mismo periodo del pasado año y la tercera cifra más elevada de los últimos doce años para ese periodo. (Leer más https://acortar.link/uHlb3v)

· Desmantelada una red de explotación sexual en locales de Córdoba y Cáceres y liberadas cuatro mujeres

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne de Córdoba y Cáceres. Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo control. La operación ha permitido liberar a cuatro mujeres y detectar a otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija. (Leer más https://acortar.link/IqzL4Z)