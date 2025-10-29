Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 29 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 29 de octubre hasta las 19 horas:

· La lluvia suspende en Sevilla el Metro entre Amate y La Plata, líneas de cercanías y clases en la universidad

Metro de Sevilla ha anunciado este miércoles la suspensión de la circulación del servicio entre las estaciones de Amate y La Plata debido a las últimas lluvias que se están produciendo en la ciudad. En la ciudad se están producido importantes cortes de tráfico en varias vías. Por su parte, fuentes de Adif han confirmado a Europa Press, la suspensión de la circulación por ambas vías entre el Apeadero San Bernardo y la Estación de Santa Justa, por acumulación de agua en las vías. Los trenes de Cercanías de la línea C-1, C-4 y C-5 se encuentran detenidos en las estaciones. (Leer más https://acortar.link/Z02qKv)

· El paso de una manga marina deja numerosas incidencias en Isla Cristina (Huelva)

El municipio de Isla Cristina (Huelva) ha registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina durante la mañana de este miércoles que ha provocado muros y árboles caídos e inundaciones de calles y viviendas. (Leer más https://acortar.link/vjwuV5)

· Detenido en Madrid el exedil marbellí Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya'

El exedil de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya', contra la corrupción en dicha localidad malagueña, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha sido puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. (Leer más https://acortar.link/3Ks3Wh)

· Buscan a un hombre fugado en Isla Cristina (Huelva) tras apuñalar a su pareja, en estado "muy grave"

La Guardia Civil busca a un hombre que se ha dado a la fuga tras apuñalar este miércoles a su pareja, una mujer de 35, en el interior de su domicilio en Isla Cristina (Huelva) y que, según han indicado fuentes municipales, se encuentra en estado "muy grave". (Leer más https://acortar.link/HpvPxM)

· La izquierda insta al PP-A a aceptar su comisión de investigación por cribados y 'planta' a la Junta en la entrega del Presupuesto

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- han emplazado este miércoles al PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, a no oponerse a la constitución de la comisión de investigación que dichas formaciones han solicitado al hilo de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que se han ausentado del acto de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran que constituye un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para tratar de "tapar" lo sucedido con dichos cribados. (Leer más https://acortar.link/cW0QJs)