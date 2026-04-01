Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 1 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 1 de abril hasta las 14 horas:

· La aplicación provisional del acuerdo de Gibraltar se retrasa al 15 de julio pese al aval político de los 27

Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la Verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres. (Leer más https://acortar.link/9NdMHf)

· Víctimas de Adamuz se reúnen el 7 de abril con el presidente de Adif y piden poder concentrarse el 15 ante el Congreso

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se reunirá el próximo martes 7 de abril con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para iniciar una semana de encuentros con otras instituciones implicadas en el accidente ferroviario del 18 de enero. Además, ha anunciado que se ha solicitado los permisos oportunos para concentrarse el próximo 15 de abril a las puertas del Congreso y continuar con las acciones previstas para que este siniestro "no se olvide" y "reclamar justicia y la verdad". (Leer más https://acortar.link/mMHZBI)

· Detenidos dos empresarios agrícolas en El Ejido (Almería) por emplear a migrantes en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios agrícolas de El Ejido (Almería) por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal en el marco de una serie de actuaciones realizadas junto con la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir prácticas irregulares en el sector primario. (Leer más https://acortar.link/Pa2NAe)

· PSOE-A hace un llamamiento "a la unidad de la izquierda" para "echar a Moreno" el 17M: "Ahora más que nunca" hace falta

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha realizado este miércoles "un llamamiento a la unidad de la izquierda" de cara a las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, desde la premisa de que "ahora más que nunca" es necesario "echar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "de la Junta de Andalucía, más aún después de lo que estamos conociendo" acerca de que "han adelantado las elecciones para que no sepamos la verdad de las tramas corruptas del Partido Popular en Andalucía". (Leer más https://acortar.link/01vRek)

· El SAS toma "medidas especiales" para "recuperar" las citas suspendidas por la huelga médica contra el Estatuto Marco

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está adoptando "medidas especiales" con las que poder "recuperar" las citas suspendidas tanto en Atención Primaria como hospitalaria como consecuencia de la huelga de los profesionales médicos contra el Estatuto Marco que impulsa el Gobierno central. (Leer más https://acortar.link/kKyoVX)