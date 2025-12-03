Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de diciembre hasta las 19 horas:

· Abortado un alijo de 410 kilos de cocaína en la costa de Barbate (Cádiz) con dos detenidos

La Guardia Civil de Cádiz ha evitado la introducción de un alijo de cocaína que pretendía ser introducido por la costa de Barbate, deteniendo a dos personas e interceptando 17 fardos con un peso aproximado 410 kilos de esta droga. (Leer más https://acortar.link/YMUAFu)

· Montero sigue "exigiendo explicaciones" a la Junta por fallos del cribado del cáncer de mama tras el archivo de Fiscalía

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha avisado este miércoles de que va a "seguir exigiendo explicaciones" a la Junta de Andalucía sobre "lo que ocurrió hace ya más de dos meses" en el programa del cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, al margen de que la Fiscalía de Sevilla haya archivado la denuncia que la asociación Amama presentó por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos". (Leer más https://acortar.link/3Q404V)

· Moreno ve a la oposición "instalada en la mentira" y urge disculpas tras archivarse la denuncia de Amama: "Todo no vale"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha exigido este miércoles a los grupos de izquierda en el Parlamento, PSOE-A y Por Andalucía, que "pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad" tras el archivo decretado "en poco más de un mes" por la Fiscalía Provincial de Sevilla de la denuncia presentada la asociación Amama por el supuesto "borrado y manipulación" de mamografías. (Leer más https://acortar.link/p1Klxc)

· IU registra con PP e independientes una moción de censura en Pinos Puente (Granada) para desplazar al PSOE de la alcaldía

El grupo municipal de IU en Pinos Puente, que gobierna en coalición con el PSOE en este municipio del área metropolitana de Granada, ha registrado ante notario con la Unión Independiente del Municipio y el PP una moción de censura para relevar al actual alcalde, Enrique Medina. (Leer más https://acortar.link/UqLuDA)

· Intoxicados once médicos de guardia en la cafetería del Hospital Virgen la Victoria de Málaga

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha informado de un caso de once médicos de guardia intoxicados en la cafetería del Hospital Virgen de la Victoria. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, y el sindicato señala que "al menos once médicos de guardia del centro hospitalario sufrieron un gravísimo episodio de intoxicación gastrointestinal tras comer en este espacio". (Leer más https://acortar.link/73dVat)