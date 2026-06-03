Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio hasta las 14 horas:

· La Policía investiga la muerte de una bebé de 16 meses en Bormujos (Sevilla) por quemaduras graves

La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras graves en su cuerpo, unos hechos que ocurrieron presuntamente mientras la pareja de su madre bañaba a la menor. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, misma vez que han concretado que la niña ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío, tras haber sido ingresada durante un par de meses. (Leer más https://acortar.link/Cej4Mr)

· Andalucía declara tres días de luto como "muestra de respeto" y en "reconocimiento" a la figura de Gómez Villamandos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decretado este miércoles tres días de luto oficial en Andalucía como "muestra de respeto" por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos y "en reconocimiento a su compromiso con la Universidad, el Conocimiento, la Innovación y la Autonomía de Andalucía". El luto oficial durará hasta las 24,00 horas del viernes 5 de junio. En estos días ondeará a media asta la bandera de Andalucía en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta. (Leer más https://acortar.link/Cej4Mr)

· El juzgado del caso Adamuz rechaza la personación del Abogado del Estado en representación del Ministerio de Transportes

La Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha rechazado la personación del Abogado del Estado en representación del Ministerio de Transportes. (Leer más https://acortar.link/Cej4Mr)

· Controlado el incendio en 13 naves industriales de Algeciras que afecta a 8.000 metros cuadrados

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CBPC) del parque de Algeciras continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de 13 naves en el polígono industrial de Cortijo Real que se inició en la noche del martes, en torno a las 22,30 horas, y que está ya controlado, afectando a unos 8.000 metros cuadrados. (Leer más https://acortar.link/cfi00n)

· El humo por el incendio de Gibraleón seguirá siendo "muy perceptible" este miércoles en Huelva

El Infoca ha avisado de que el humo provocado por el fuego generado por una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, va a "seguir siendo muy perceptible durante" la jornada de este miércoles en la ciudad de Huelva y su entorno, debido principalmente a las características de la vegetación y al viento que durante todo el día va a seguir soplando la misma componente e intensidad. (Leer más https://acortar.link/b8lhrt)