Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio a las 19 horas

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio hasta las 19 horas:

· Moreno no contempla "otra opción" que el pase a fase 3 de toda Andalucía para "facilitar" movilidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias". (Leer más https://bit.ly/36XDjEO)

· Cs defiende que haya movilidad interprovincial en Andalucía en Fase 3 aunque no pasaran Málaga y Granada

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha defendido este miércoles que todas las provincias andaluzas pasen este próximo lunes a la Fase 3 de desescalada, incluidas Málaga y Granada, ante la pandemia del coronavirus y que haya movilidad entre todas ellas, aunque ha apuntado que, de no pasar estas dos provincias, pedirán que sí se permita el movimiento entre el resto en Fase 3. "No pueden pagar justos por pecadores, aunque en este caso no haya pecadores", ha señalado en rueda de prensa en el Parlamento. (Leer más https://bit.ly/2Xw0oLP)

· Andalucía registra su tercer día sin muertes por Covid-19 en la última semana y suma 16 casos por PCR

Andalucía registra 1.419 fallecidos por el coronavirus Covid-19, tras no sumar fallecidos por tercera jornada en la última semana, según los datos difundidos este miércoles por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza un descenso diario en los casos positivos confirmados por PCR con 16 en una jornada con seis nuevos hospitalizados, ninguno de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). (Leer más https://bit.ly/2zOtf52)

· La Junta aprueba las bases de subvenciones para descendientes de andaluces "afectados" por inmersión lingüística

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha aprobado las bases reguladoras de subvenciones destinadas a acciones culturales y actividades dirigidas a los descendientes de los andaluces "afectados por procesos de inmersión lingüística", que promuevan "el mantenimiento, promoción y difusión de sus raíces culturales y lingüísticas, realizadas por comunidades andaluzas y sus federaciones, asentadas en el exterior". (Leer más https://bit.ly/36VArIx)

· Portavoz adjunto de Adelante cree que "habría que echar" de España a la monarquía y "expropiar" a la nobleza

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha defendido este miércoles que "al estamento nobiliario" español "habría que expropiarlo, y a la monarquía habría que echarla de este país". (Leer más https://bit.ly/303MBO4)