Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 1 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 1 de octubre hasta las 14 horas:

· Andalucía atenderá en un "circuito preferente" a mujeres del cribado de cáncer de mama afectadas por demoras en pruebas

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha pedido este miércoles a las mujeres del programa de detección precoz del cáncer de mama afectadas por demoras en pruebas diagnósticas tras serles detectadas lesiones que podrían ser malignas que "nos notifiquen" sus casos para poder ser atendidas en un "circuito preferente" que va a crear el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que, además, "va a revisar todo el proceso de cribado" de manera que las lesiones que puedan ser dudosas sean "automatizadas". (Leer más https://acortar.link/FnallF)

· Montero exige explicaciones a Moreno sobre el "enorme escándalo" de listas de espera en cribado de cáncer de mama

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que dé "explicaciones, asuma responsabilidades y pida perdón" sobre el "escándalo" en torno a las "grandes demoras" detectadas en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/yCvXFD)

· Muere en Sevilla un hombre de 42 años tras ser golpeado en la cabeza en una vivienda en Palmete

Un hombre de 42 años de edad ha fallecido este miércoles en una vivienda de la calle Las Cabezas de San Juan, entre los barrios sevillanos de Palmete y Padre Pío, tras recibir un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia y un traumatismo craneoencefálico. (Leer más https://acortar.link/9pPROs)

· Moody's eleva dos escalones la calificación de Andalucía y la equipara por primera vez al Tesoro de España

La agencia internacional de rating Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que pasa de Baa2 a A3 con perspectiva estable, lo que la sitúa "por primera vez" en el mismo nivel que el Tesoro de España. (Leer más https://acortar.link/xaov10)

· Cae una red de narcotráfico a países europeos desde Osuna (Sevilla) tras intervenir 3.000 plantas de marihuana y armas

La Guardia Civil, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, ha procedido a la detención de nueve personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal que producía marihuana y la distribuía a otras organizaciones para su venta en distintos países europeos. (Leer más https://acortar.link/nTqfGw)