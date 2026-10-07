Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 7 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 7 de octubre, hasta las 14 horas:

· Por Andalucía llevará 'el decreto Maricarmen' al Parlamento: "Las competencias las tiene Moreno, tiene que responder"

El portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Ernesto Alba, ha anunciado que su formación va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento que recoge parte de los puntos recogidos en los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central. (Leer más https://acortar.link/Oc9CmS)

· Vox critica a los sindicatos por convocar una huelga general "tras ocho años calentitos en sus sedes sin hacer nada"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha criticado la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos UGT y CCOO para este otoño tras "no hacer nada" durante el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Leer más https://acortar.link/YIFsDf)

· Tres detenidos cuando intentaban extraer 50 kilos de cocaína de un buque portacontenedores en el puerto de Algeciras

La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), integrada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras, ha intervenido 50 kilos de cocaína y detenido a tres personas en una operación desarrollada en las instalaciones del puerto de Algeciras, donde presuntamente estaban tratando de extraer la droga de un buque portacontenedores que se encontraba realizando operaciones de estiba. (Leer más https://acortar.link/2YaTCZ)

· PP ultima un plan de lucha contra el crimen organizado frente a "inacción" del Gobierno y ante el problema en Andalucía

El PP está ultimando un plan de lucha contra el crimen organizado, frente a la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a este problema, que tiene una importante presencia en Andalucía. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, junto al coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, y al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha mantenido este miércoles una reunión, en Sevilla, con sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y personal de aduanas y prisiones, a los que ha trasladado los ejes esenciales de ese plan de lucha contra el crimen organizado. (Leer más https://acortar.link/0xuh1b)

· Acepta tres años y medio de cárcel por violar en Jaén a una joven que se encontraba ebria

Un joven de 20 años ha aceptado una condena de tres años y medio de cárcel tras declararse culpable ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén por haber violado a otra joven que había conocido en la discoteca y que se encontraba bajo los efectos del alcohol. (Leer más https://acortar.link/79dKH1)