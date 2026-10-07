Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 7 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 7 de octubre, hasta las 19 horas:

· La Junta analiza los nuevos decretos de vivienda por "si hay alguna cuestión susceptible de recurso" ante el TC

El Gobierno de la Junta de Andalucía "está analizando" los dos decretos-leyes con medidas en materia de vivienda que este pasado martes, 6 de octubre, aprobó el Consejo de Ministros por "si hay alguna cuestión" en ellos "susceptible de recurso" ante el Tribunal Constitucional (TC). (Leer más https://acortar.link/aYBy46)

· Por Andalucía llevará 'el decreto Maricarmen' al Parlamento: "Las competencias las tiene Moreno, tiene que responder"

El portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Ernesto Alba, ha anunciado que su formación va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento que recoge parte de los puntos recogidos en los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central. (Leer más https://acortar.link/Oc9CmS)

· Vox critica a los sindicatos por convocar una huelga general "tras ocho años calentitos en sus sedes sin hacer nada"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha criticado la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos UGT y CCOO para este otoño tras "no hacer nada" durante el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Leer más https://acortar.link/YIFsDf)

· El Parlamento andaluz activa la renovación de la RTVA y el Defensor con plazo para presentar candidatos hasta el día 13

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado en su reunión de este miércoles, 7 de octubre, abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración y la dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). (Leer más https://acortar.link/ua3uOJ)

· PP ultima un plan de lucha contra el crimen organizado frente a "inacción" del Gobierno y ante el problema en Andalucía

El PP está ultimando un plan de lucha contra el crimen organizado, frente a la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a este problema, que tiene una importante presencia en Andalucía. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, junto al coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, y al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha mantenido este miércoles una reunión, en Sevilla, con sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y personal de aduanas y prisiones, a los que ha trasladado los ejes esenciales de ese plan de lucha contra el crimen organizado. (Leer más https://acortar.link/0xuh1b)